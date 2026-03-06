Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
Науседа: Литва готова предоставить США свою территорию для операции в Иране
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 6 марта — ПРАЙМ. Литва готова предоставить США свою территорию для обеспечения логистики в операции против Ирана, заявил президент страны Гитанас Науседа, его слова приводит LRT.
"Как преданный и ответственный союзник, мы рассматриваем такую возможность. Вероятно, наша территория будет предоставлена США в логистических целях, а не для прямого военного участия, поскольку мы учитываем тот факт, что находимся далеко от горячих точек", — сказал он.
Науседа также выразил надежду, что "иранский режим вернется на дипломатический путь".
Ранее советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите в эфире радио Žinių заявила, что Литва готова обсудить просьбу США об отправке своих вооруженных сил для участия в операции против Ирана, однако пока таких запросов не поступало.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам в Иране, включая Тегеран, сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданских. В ответ Иран выпустил ракеты по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.
