Китай установил прогноз роста ВВП в 2026 году на уровне 4,5-5%
2026-03-06T04:36+0300
2026-03-06T04:36+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
сша
ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Китай установил официальный прогноз темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2026 году на уровне 4,5-5%, корректировка целевого показателя по сравнению с прошлым годом вызвана изменениями в международной торговой среде и внутренних факторах роста, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований Чунъян при Народном университете Китая Дун Шаопэн. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2026 году составят 4,5-5%, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. "С учетом изменений в международной торговой среде и внутренних факторах роста, целевой показатель экономического роста на 2026 год был снижен по сравнению с предыдущим годом", - сказал эксперт. Дун Шаопэн отметил, что корректировка целевого показателя отражает прагматичное сочетание краткосрочного планирования и общей среднесрочной и долгосрочной экономической тенденции. "Конечно, мы стремимся к лучшим результатам на практике, но стабильность имеет первостепенное значение", - сказал он. Эксперт добавил, что, согласно плану, ВВП на душу населения в Китае к 2035 году должен превысить 20 тысяч долларов США. По словам Дун Шаопэна, исходя из текущей экономической базы и с учетом потенциального сокращения населения, расчеты показывают, что если темп роста ВВП КНР будет оставаться выше 4,17% в течение 15-й и 16-й пятилеток, "целевой показатель может быть полностью достигнут". Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2025 года вырос на 5% в годовом выражении, достигнув 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов), что соответствовало прогнозам. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
мировая экономика, китай, кнр, сша
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США
04:36 06.03.2026
 
Китай установил прогноз роста ВВП в 2026 году на уровне 4,5-5%

Эксперт Дун Шаопэн: Китай установил прогноз роста ВВП в 2026 году на уровне 4,5-5%

