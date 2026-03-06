Китай установил прогноз роста ВВП в 2026 году на уровне 4,5-5%

https://1prime.ru/20260306/kitaj-868069720.html
ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Китай установил официальный прогноз темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2026 году на уровне 4,5-5%, корректировка целевого показателя по сравнению с прошлым годом вызвана изменениями в международной торговой среде и внутренних факторах роста, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований Чунъян при Народном университете Китая Дун Шаопэн.
Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2026 году составят 4,5-5%, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
"С учетом изменений в международной торговой среде и внутренних факторах роста, целевой показатель экономического роста на 2026 год был снижен по сравнению с предыдущим годом", - сказал эксперт.
Дун Шаопэн отметил, что корректировка целевого показателя отражает прагматичное сочетание краткосрочного планирования и общей среднесрочной и долгосрочной экономической тенденции.
"Конечно, мы стремимся к лучшим результатам на практике, но стабильность имеет первостепенное значение", - сказал он.
Эксперт добавил, что, согласно плану, ВВП на душу населения в Китае к 2035 году должен превысить 20 тысяч долларов США. По словам Дун Шаопэна, исходя из текущей экономической базы и с учетом потенциального сокращения населения, расчеты показывают, что если темп роста ВВП КНР будет оставаться выше 4,17% в течение 15-й и 16-й пятилеток, "целевой показатель может быть полностью достигнут".
Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что ВВП Китая по итогам 2025 года вырос на 5% в годовом выражении, достигнув 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов), что соответствовало прогнозам.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
