Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров - 06.03.2026, ПРАЙМ
Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров
Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров - 06.03.2026, ПРАЙМ
Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров
Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров, обойдя по этому показателю США, следует из доклада китайской исследовательской... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T05:27+0300
2026-03-06T05:49+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
китай
индия
ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров, обойдя по этому показателю США, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute). Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2026, в 2026 году общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило 4 тысячи, достигнув 4020 человек. "Китай лидирует с 1110 миллиардерами, что на 287 больше, чем в предыдущем году, за ним следуют США с 1000 миллиардерами, что на 130 больше, чем в предыдущем году", - говорится в докладе. Индия заняла в рейтинге третье место с 308 миллиардерами, что на 24 больше, чем в предыдущем году, за ней следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла в рейтинге седьмое место с 105 миллиардерами. Расчеты финансовых активов основаны на данных по состоянию на 15 января 2026 года.
сша
китай
индия
финансы, мировая экономика, сша, китай, индия
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ИНДИЯ
05:27 06.03.2026 (обновлено: 05:49 06.03.2026)
 
Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров

Китай обогнал США в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров

ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров, обойдя по этому показателю США, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).
Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2026, в 2026 году общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило 4 тысячи, достигнув 4020 человек.
"Китай лидирует с 1110 миллиардерами, что на 287 больше, чем в предыдущем году, за ним следуют США с 1000 миллиардерами, что на 130 больше, чем в предыдущем году", - говорится в докладе.
Индия заняла в рейтинге третье место с 308 миллиардерами, что на 24 больше, чем в предыдущем году, за ней следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла в рейтинге седьмое место с 105 миллиардерами.
Расчеты финансовых активов основаны на данных по состоянию на 15 января 2026 года.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАКИТАЙИНДИЯ
 
 
