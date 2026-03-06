https://1prime.ru/20260306/kitaj-868070515.html
Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров
2026-03-06T05:27+0300
2026-03-06T05:27+0300
2026-03-06T05:49+0300
ПЕКИН, 6 мар - ПРАЙМ. Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров, обойдя по этому показателю США, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute). Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2026, в 2026 году общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило 4 тысячи, достигнув 4020 человек. "Китай лидирует с 1110 миллиардерами, что на 287 больше, чем в предыдущем году, за ним следуют США с 1000 миллиардерами, что на 130 больше, чем в предыдущем году", - говорится в докладе. Индия заняла в рейтинге третье место с 308 миллиардерами, что на 24 больше, чем в предыдущем году, за ней следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла в рейтинге седьмое место с 105 миллиардерами. Расчеты финансовых активов основаны на данных по состоянию на 15 января 2026 года.
