В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 06.03.2026, ПРАЙМ

В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Несколько недель конфликта на Ближнем Востоке скажутся на росте ВВП в мире, вызовут удорожание электричества и дефицит ряда товаров, заявил министр энергетики...

2026-03-06T14:16+0300

2026-03-06T14:16+0300

2026-03-06T14:16+0300

экономика

мировая экономика

ближний восток

сша

иран

financial times

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Несколько недель конфликта на Ближнем Востоке скажутся на росте ВВП в мире, вызовут удорожание электричества и дефицит ряда товаров, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. "Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире. Цены на энергоносители вырастут для всех. Возникнет дефицит некоторых товаров, и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки", - заявил аль-Кааби в интервью Financial Times. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

2026

