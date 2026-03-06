Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260306/konflikt-868082103.html
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 06.03.2026, ПРАЙМ
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Несколько недель конфликта на Ближнем Востоке скажутся на росте ВВП в мире, вызовут удорожание электричества и дефицит ряда товаров, заявил министр энергетики... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T14:16+0300
2026-03-06T14:16+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
сша
иран
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867947708_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_23bd8fd1f9f355677e38747ff85c9ffa.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Несколько недель конфликта на Ближнем Востоке скажутся на росте ВВП в мире, вызовут удорожание электричества и дефицит ряда товаров, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. "Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире. Цены на энергоносители вырастут для всех. Возникнет дефицит некоторых товаров, и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки", - заявил аль-Кааби в интервью Financial Times. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260218/ft-867599983.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867947708_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_4fbb893da2c7c5a3a86c4d72331dfcf7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ближний восток, сша, иран, financial times
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Financial Times
14:16 06.03.2026
 
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Аль-Кааби: конфликт на Ближнем Востоке скажется на росте ВВП

© AP Photo / Maneesh BakshiЗавод по производству сжиженного природного газа в Катаре
Завод по производству сжиженного природного газа в Катаре - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Завод по производству сжиженного природного газа в Катаре. Архивное фото
© AP Photo / Maneesh Bakshi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Несколько недель конфликта на Ближнем Востоке скажутся на росте ВВП в мире, вызовут удорожание электричества и дефицит ряда товаров, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
"Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире. Цены на энергоносители вырастут для всех. Возникнет дефицит некоторых товаров, и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки", - заявил аль-Кааби в интервью Financial Times.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Европейские авиакомпании призвали ЕК отменить авиасоглашение с Катаром
18 февраля, 09:48
 
ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала