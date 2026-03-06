https://1prime.ru/20260306/konflikt-868082103.html
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 06.03.2026, ПРАЙМ
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Несколько недель конфликта на Ближнем Востоке скажутся на росте ВВП в мире, вызовут удорожание электричества и дефицит ряда товаров, заявил министр энергетики... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T14:16+0300
2026-03-06T14:16+0300
2026-03-06T14:16+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
сша
иран
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867947708_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_23bd8fd1f9f355677e38747ff85c9ffa.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Несколько недель конфликта на Ближнем Востоке скажутся на росте ВВП в мире, вызовут удорожание электричества и дефицит ряда товаров, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. "Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире. Цены на энергоносители вырастут для всех. Возникнет дефицит некоторых товаров, и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки", - заявил аль-Кааби в интервью Financial Times. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260218/ft-867599983.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867947708_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_4fbb893da2c7c5a3a86c4d72331dfcf7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ближний восток, сша, иран, financial times
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Financial Times
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Аль-Кааби: конфликт на Ближнем Востоке скажется на росте ВВП