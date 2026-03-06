Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупалла призвал Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках" - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260306/krupalla-868067668.html
Крупалла призвал Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках"
Крупалла призвал Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках" - 06.03.2026, ПРАЙМ
Крупалла призвал Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках"
Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца расследовать взрывы на... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T01:50+0300
2026-03-06T01:50+0300
газ
энергетика
мировая экономика
германия
европа
украина
фридрих мерц
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868067668.jpg?1772751005
БЕРЛИН, 6 мар - ПРАЙМ. Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках". "Кто отрезал нас от этой жизненно важной магистрали? Кто взорвал инфраструктуру в Балтийском море… прямо у нас под носом? Нужно выяснить, что произошло. И я жду от канцлера, что он вызовет посла Украины и спросит его… зачем взрывать наши трубопроводы", - заявил Крупалла, выступая на предвыборном мероприятии в Ротвайле. Вслед за этим Крупалла отметил, что украинцы "то же самое сейчас делают с венграми и словаками", взрывая, по его словам, нефтепровод, и лишая их нефти из России. "Что же на самом деле происходит в Европе? Кто же настоящие террористы в Европе? Это не Россия", - указал в этой связи политик. Попутно он призвал власти Германии прекратить вкладывать миллиарды евро в коррумпированную систему Украины. "С этим тоже нужно покончить, эти деньги принадлежат немецким налогоплательщикам", - заметил Крупалла. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
германия
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, германия, европа, украина, фридрих мерц, северный поток - 2
Газ, Энергетика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Северный поток - 2
01:50 06.03.2026
 
Крупалла призвал Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках"

Крупалла призвал Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 6 мар - ПРАЙМ. Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках".
"Кто отрезал нас от этой жизненно важной магистрали? Кто взорвал инфраструктуру в Балтийском море… прямо у нас под носом? Нужно выяснить, что произошло. И я жду от канцлера, что он вызовет посла Украины и спросит его… зачем взрывать наши трубопроводы", - заявил Крупалла, выступая на предвыборном мероприятии в Ротвайле.
Вслед за этим Крупалла отметил, что украинцы "то же самое сейчас делают с венграми и словаками", взрывая, по его словам, нефтепровод, и лишая их нефти из России.
"Что же на самом деле происходит в Европе? Кто же настоящие террористы в Европе? Это не Россия", - указал в этой связи политик.
Попутно он призвал власти Германии прекратить вкладывать миллиарды евро в коррумпированную систему Украины.
"С этим тоже нужно покончить, эти деньги принадлежат немецким налогоплательщикам", - заметил Крупалла.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаГЕРМАНИЯЕВРОПАУКРАИНАФридрих МерцСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала