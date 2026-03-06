https://1prime.ru/20260306/krupalla-868067668.html

Крупалла призвал Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках"

Крупалла призвал Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках" - 06.03.2026, ПРАЙМ

Крупалла призвал Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках"

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца расследовать взрывы на... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T01:50+0300

2026-03-06T01:50+0300

2026-03-06T01:50+0300

газ

энергетика

мировая экономика

германия

европа

украина

фридрих мерц

северный поток - 2

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868067668.jpg?1772751005

БЕРЛИН, 6 мар - ПРАЙМ. Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца расследовать взрывы на "Северных потоках". "Кто отрезал нас от этой жизненно важной магистрали? Кто взорвал инфраструктуру в Балтийском море… прямо у нас под носом? Нужно выяснить, что произошло. И я жду от канцлера, что он вызовет посла Украины и спросит его… зачем взрывать наши трубопроводы", - заявил Крупалла, выступая на предвыборном мероприятии в Ротвайле. Вслед за этим Крупалла отметил, что украинцы "то же самое сейчас делают с венграми и словаками", взрывая, по его словам, нефтепровод, и лишая их нефти из России. "Что же на самом деле происходит в Европе? Кто же настоящие террористы в Европе? Это не Россия", - указал в этой связи политик. Попутно он призвал власти Германии прекратить вкладывать миллиарды евро в коррумпированную систему Украины. "С этим тоже нужно покончить, эти деньги принадлежат немецким налогоплательщикам", - заметил Крупалла. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

германия

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, германия, европа, украина, фридрих мерц, северный поток - 2