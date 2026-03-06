https://1prime.ru/20260306/kurs--868075040.html

Внебиржевой курс доллара превысил 79 рублей

Внебиржевой курс доллара превысил 79 рублей - 06.03.2026, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара превысил 79 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 79 рублей впервые с 12 января, следует из данных торгов. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T10:07+0300

2026-03-06T10:07+0300

2026-03-06T10:07+0300

экономика

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 79 рублей впервые с 12 января, следует из данных торгов. К 10.02 мск курс доллара рос на 16 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,93 рубля. Минутами ранее он на пике поднимался до 79,04 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20260306/dollary-868042378.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги