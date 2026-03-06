https://1prime.ru/20260306/kurs--868077111.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в пятницу
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в пятницу - 06.03.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в пятницу
Курс китайской валюты растет к рублю в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T11:16+0300
2026-03-06T11:16+0300
2026-03-06T11:16+0300
экономика
рынок
торги
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты растет к рублю в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.07 мск рос на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,47 рубля. "Пробой парой юань-рубль сильного сопротивления 11,4 рубля, около которой вчера и завершились торги, может ускорить девальвационные процессы. Однако уже совсем скоро, может быть, даже в конце марта, рынок начнет получать увеличенный приток валюты из-за взлета цен на нефть", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 рубля. При этом она может попытаться выйти в район верхней границы данного коридора, выступающей ближайшим сопротивлением. От данного уровня в преддверии выходных возможна активизация продаж на фиксации прибыли в китайской валюте, которую поддержат высокие цены на нефть, что не позволит юаню выйти вверх из обозначенного коридора", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
https://1prime.ru/20260306/kurs--868075040.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, богдан зварич, псб
Экономика, Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в пятницу
Курс юаня растет к рублю на 7 копеек в первые часы торгов пятницы
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты растет к рублю в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.07 мск рос на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,47 рубля.
"Пробой парой юань-рубль сильного сопротивления 11,4 рубля, около которой вчера и завершились торги, может ускорить девальвационные процессы. Однако уже совсем скоро, может быть, даже в конце марта, рынок начнет получать увеличенный приток валюты из-за взлета цен на нефть", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 рубля. При этом она может попытаться выйти в район верхней границы данного коридора, выступающей ближайшим сопротивлением. От данного уровня в преддверии выходных возможна активизация продаж на фиксации прибыли в китайской валюте, которую поддержат высокие цены на нефть, что не позволит юаню выйти вверх из обозначенного коридора", - рассказал Богдан Зварич
из ПСБ
.
Внебиржевой курс доллара превысил 79 рублей