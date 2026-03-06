https://1prime.ru/20260306/kurs--868077111.html

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в пятницу

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в пятницу - 06.03.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в пятницу

Курс китайской валюты растет к рублю в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T11:16+0300

2026-03-06T11:16+0300

2026-03-06T11:16+0300

экономика

рынок

торги

богдан зварич

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты растет к рублю в первые часы торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.07 мск рос на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,47 рубля. "Пробой парой юань-рубль сильного сопротивления 11,4 рубля, около которой вчера и завершились торги, может ускорить девальвационные процессы. Однако уже совсем скоро, может быть, даже в конце марта, рынок начнет получать увеличенный приток валюты из-за взлета цен на нефть", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 рубля. При этом она может попытаться выйти в район верхней границы данного коридора, выступающей ближайшим сопротивлением. От данного уровня в преддверии выходных возможна активизация продаж на фиксации прибыли в китайской валюте, которую поддержат высокие цены на нефть, что не позволит юаню выйти вверх из обозначенного коридора", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.

https://1prime.ru/20260306/kurs--868075040.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, богдан зварич, псб