Курс юаня обновил максимум 2026 года и немного откатился вниз - 06.03.2026
Курс юаня обновил максимум 2026 года и немного откатился вниз
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу обновил максимум 2026 года, после чего немного откатился от него вниз, оставаясь в плюсе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.30 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,43 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,4-11,49 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,06 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,917 против 6,908 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,98 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу рос к рублю третью сессию подряд и даже обновил максимум текущего года, немного не дойдя до уровня 11,5 рубля. После этого валюта КНР притормозила в росте, немного отойдя вниз от локального максимума. "Сказывается сокращение Банком России с сегодняшнего дня более чем в 3,5 раза объема ежедневных продаж иностранной валюты за счет прекращения таких операций в пользу Минфина, который временно от них отказался в связи с планируемыми изменениями параметров бюджетного правила", - говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Однако более устойчивому ослаблению рубля препятствует слишком медленное восстановление импорта после традиционной для начала года просадки. Кроме того, многие надеются, что нефтяные цены дольше останутся на достигнутых многомесячных вершинах, что успеет позитивно сказаться на курсе рубля через несколько месяцев. Обычно с таким лагом существенные изменения конъюнктуры мирового рынка сырья влияют на приток инвалюты от экспорта", - также комментирует он. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +6,81% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +6,19% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск росла на 5,7%, до 90,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Отсутствие операций Минфина РФ на валютном рынке лишает рубль важного ориентира, а в условиях усиления глобальной неопределенности у населения и бизнеса может начать расти спрос на иностранную валюту, рассуждает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Пока рано делать выводы о том, как повлияет текущий рост цен на нефть на курс рубля. Если высокие цены сохранятся надолго, Минфин может перейти к крупным покупкам иностранной валюты. В ожидании их доллар может постепенно двигаться в область 80–82 рубля", - добавляет она. Приостановка Минфином РФ операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила означает, при прочих равных, одномоментное сокращение предложения валюты в эквиваленте 11,9 миллиарда рублей в день, это много при среднем объёме торгов юань-рубль около 100 миллиардов рублей в день, и это очевидный фактор в пользу тактически более низкого курса рубля, считает Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Эту новость спекулянты отыгрывали последние 2,5 дня, подняв курс юаня на 3%. Однако перспектива активизации покупок российской нефти Индией может стать сильным среднесрочным фактором укрепления рубля. По разным оценкам, на судах в море находится объём непроданной российской нефти, эквивалентный до 2 месяцев экспорта. Реализация этих "запасов" по заметно выросшим ценам может повлечь кратное увеличение поступлений валютной выручки в страну через 1-2 месяца. Валютные качели могут заметно двинуться в обратную сторону", - добавляет он.
17:41 06.03.2026
 
Курс юаня обновил максимум 2026 года и немного откатился вниз

Курс юаня к рублю на Мосбирже притормозил в росте на максимуме 2026 года

Китайские юани
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу обновил максимум 2026 года, после чего немного откатился от него вниз, оставаясь в плюсе, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.30 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,43 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,4-11,49 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,06 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,917 против 6,908 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,1%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,98 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу рос к рублю третью сессию подряд и даже обновил максимум текущего года, немного не дойдя до уровня 11,5 рубля. После этого валюта КНР притормозила в росте, немного отойдя вниз от локального максимума.
"Сказывается сокращение Банком России с сегодняшнего дня более чем в 3,5 раза объема ежедневных продаж иностранной валюты за счет прекращения таких операций в пользу Минфина, который временно от них отказался в связи с планируемыми изменениями параметров бюджетного правила", - говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Однако более устойчивому ослаблению рубля препятствует слишком медленное восстановление импорта после традиционной для начала года просадки. Кроме того, многие надеются, что нефтяные цены дольше останутся на достигнутых многомесячных вершинах, что успеет позитивно сказаться на курсе рубля через несколько месяцев. Обычно с таким лагом существенные изменения конъюнктуры мирового рынка сырья влияют на приток инвалюты от экспорта", - также комментирует он.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +6,81% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +6,19% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск росла на 5,7%, до 90,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Отсутствие операций Минфина РФ на валютном рынке лишает рубль важного ориентира, а в условиях усиления глобальной неопределенности у населения и бизнеса может начать расти спрос на иностранную валюту, рассуждает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Пока рано делать выводы о том, как повлияет текущий рост цен на нефть на курс рубля. Если высокие цены сохранятся надолго, Минфин может перейти к крупным покупкам иностранной валюты. В ожидании их доллар может постепенно двигаться в область 80–82 рубля", - добавляет она.
Приостановка Минфином РФ операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила означает, при прочих равных, одномоментное сокращение предложения валюты в эквиваленте 11,9 миллиарда рублей в день, это много при среднем объёме торгов юань-рубль около 100 миллиардов рублей в день, и это очевидный фактор в пользу тактически более низкого курса рубля, считает Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции".
"Эту новость спекулянты отыгрывали последние 2,5 дня, подняв курс юаня на 3%. Однако перспектива активизации покупок российской нефти Индией может стать сильным среднесрочным фактором укрепления рубля. По разным оценкам, на судах в море находится объём непроданной российской нефти, эквивалентный до 2 месяцев экспорта. Реализация этих "запасов" по заметно выросшим ценам может повлечь кратное увеличение поступлений валютной выручки в страну через 1-2 месяца. Валютные качели могут заметно двинуться в обратную сторону", - добавляет он.
