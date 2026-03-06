Ани Лорак может заработать более 169 миллионов рублей на шоу в Москве

https://1prime.ru/20260306/lorak-868070128.html

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Певица Ани Лорак (Каролина Куек) может заработать более 169 миллионов рублей на проданных билетах на ее новое шоу в Москве, выяснило РИА Новости. Лорак представит новую программу Aura на площадке "Live Арена" 6 марта. Концертная площадка вмещает 11 тысяч человек. Накануне шоу Лорак продала почти все билеты - 99% от общего числа. В продаже еще остались билеты различных категорий. Так, места в дальних секторах обойдутся от 5,5 до 8 тысяч рублей, а поближе - от 7,5 до 12 тысяч рублей. За билеты в партер придется отдать от 20 до 35 тысяч рублей, причем цены варьировались от 10 до 55 тысяч рублей. Любителям танцпола нужно заплатить 7 тысяч рублей, а чтобы попасть в лаунж - 18,5 тысячи рублей за билет. Места во всех ложах уже полностью раскуплены. Если Лорак удастся собрать полный зал, выручка от продажи билетов составит более 169,5 миллионов рублей - без учета расходов на проведение концерта. Шоу Aura - соединение музыки, театра и новейших технологий. Певица готовит для публики мощные визуальные эффекты, новые аранжировки, эксклюзивные костюмы, созданные специально для этого проекта. Первый крупный успех пришелк артистке на телепроекте "Утренняя звезда", где она дебютировала под псевдонимом Ани Лорак. В 2008 году певица презентовала сингл Shady Lady и с этой песней выступила на "Евровидении", где заняла второе место.

