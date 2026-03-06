https://1prime.ru/20260306/med--868075212.html
Медь дорожает в пятницу
Медь дорожает в пятницу - 06.03.2026, ПРАЙМ
Медь дорожает в пятницу
Стоимость меди растет в пятницу, при этом готовится завершить всю неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T10:24+0300
2026-03-06T10:24+0300
2026-03-06T10:24+0300
экономика
рынок
торги
ближний восток
сша
иран
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу, при этом готовится завершить всю неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.53 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex увеличивается в цене на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 5,859 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели котировки металла опустились на 3,42%, наибольшее падение (на 2,05%) зафиксировано во вторник На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,19%, до 12 902 долларов, алюминия - на 1,39%, до 3 296 долларов, стоимость цинка - на 2,96%, до 3 227 долларов. Все мировые рынки следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Фактически перекрыт Ормузский пролив. Это создаёт угрозы в том числе транспортировке металлов, включая медь.
https://1prime.ru/20260305/turtsija-868035981.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, ближний восток, сша, иран, comex
Экономика, Рынок, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Comex
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу, при этом готовится завершить всю неделю снижением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.53 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex
увеличивается в цене на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 5,859 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Суммарно с начала недели котировки металла опустились на 3,42%, наибольшее падение (на 2,05%) зафиксировано во вторник
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,19%, до 12 902 долларов, алюминия - на 1,39%, до 3 296 долларов, стоимость цинка - на 2,96%, до 3 227 долларов.
Все мировые рынки следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке
. США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Фактически перекрыт Ормузский пролив
. Это создаёт угрозы в том числе транспортировке металлов, включая медь.
Турция в начале года увеличила импорт российской меди почти на 30 процентов