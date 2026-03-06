Медь дорожает в пятницу

https://1prime.ru/20260306/med--868075212.html

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу, при этом готовится завершить всю неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.53 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex увеличивается в цене на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 5,859 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели котировки металла опустились на 3,42%, наибольшее падение (на 2,05%) зафиксировано во вторник На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,19%, до 12 902 долларов, алюминия - на 1,39%, до 3 296 долларов, стоимость цинка - на 2,96%, до 3 227 долларов. Все мировые рынки следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Фактически перекрыт Ормузский пролив. Это создаёт угрозы в том числе транспортировке металлов, включая медь.

