2026-03-06T10:24+0300
2026-03-06T10:24+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу, при этом готовится завершить всю неделю снижением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.53 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex увеличивается в цене на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 5,859 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели котировки металла опустились на 3,42%, наибольшее падение (на 2,05%) зафиксировано во вторник На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,19%, до 12 902 долларов, алюминия - на 1,39%, до 3 296 долларов, стоимость цинка - на 2,96%, до 3 227 долларов. Все мировые рынки следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Фактически перекрыт Ормузский пролив. Это создаёт угрозы в том числе транспортировке металлов, включая медь.
10:24 06.03.2026
 
Медь дорожает в пятницу

Биржевая стоимость меди растет, при этом неделю может завершить снижением

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу, при этом готовится завершить всю неделю снижением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.53 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex увеличивается в цене на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 5,859 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Суммарно с начала недели котировки металла опустились на 3,42%, наибольшее падение (на 2,05%) зафиксировано во вторник
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,19%, до 12 902 долларов, алюминия - на 1,39%, до 3 296 долларов, стоимость цинка - на 2,96%, до 3 227 долларов.
Все мировые рынки следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Фактически перекрыт Ормузский пролив. Это создаёт угрозы в том числе транспортировке металлов, включая медь.
ЭкономикаРынокТоргиБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНComex
 
 
