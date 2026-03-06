https://1prime.ru/20260306/meloni-868078060.html

Мелони выступила с громким заявлением об Украине

Мелони выступила с громким заявлением об Украине - 06.03.2026, ПРАЙМ

Мелони выступила с громким заявлением об Украине

Италия станет одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T11:47+0300

2026-03-06T11:47+0300

2026-03-06T11:47+0300

украина

италия

рим

владимир зеленский

оон

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/37/841313748_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6367438c0dad54ab788d08b9940f9ae3.jpg

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Италия станет одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией."Рим будет играть ведущую роль в процессе восстановления", — заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.В феврале российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что поддержка Римом киевского правительства вызывает все больше вопросов среди жителей Италии, которые всё активнее требуют политики, ориентированной на социальные и национальные интересы. В конце февраля Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН в своём совместном прогнозе оценили, что для восстановления после конфликта с Россией Украине потребуется минимум 588 миллиардов долларов в течение близлежащих десяти лет. Эта сумма более чем втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на конец 2025 года.

https://1prime.ru/20260306/orban--868075505.html

https://1prime.ru/20260305/pomosch-868056179.html

украина

италия

рим

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, италия, рим, владимир зеленский, оон, всемирный банк