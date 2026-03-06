https://1prime.ru/20260306/meloni-868078060.html
Мелони выступила с громким заявлением об Украине
Мелони выступила с громким заявлением об Украине - 06.03.2026, ПРАЙМ
Мелони выступила с громким заявлением об Украине
Италия станет одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T11:47+0300
2026-03-06T11:47+0300
2026-03-06T11:47+0300
украина
италия
рим
владимир зеленский
оон
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/37/841313748_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6367438c0dad54ab788d08b9940f9ae3.jpg
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Италия станет одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией."Рим будет играть ведущую роль в процессе восстановления", — заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.В феврале российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что поддержка Римом киевского правительства вызывает все больше вопросов среди жителей Италии, которые всё активнее требуют политики, ориентированной на социальные и национальные интересы. В конце февраля Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН в своём совместном прогнозе оценили, что для восстановления после конфликта с Россией Украине потребуется минимум 588 миллиардов долларов в течение близлежащих десяти лет. Эта сумма более чем втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на конец 2025 года.
https://1prime.ru/20260306/orban--868075505.html
https://1prime.ru/20260305/pomosch-868056179.html
украина
италия
рим
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/37/841313748_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cd05f9106a55ad9c614a24c8cd282efa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, италия, рим, владимир зеленский, оон, всемирный банк
УКРАИНА, ИТАЛИЯ, Рим, Владимир Зеленский, ООН, Всемирный банк
Мелони выступила с громким заявлением об Украине
Мелони: Италия будет играть ключевую роль в восстановлении Украины