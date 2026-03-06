Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мелони выступила с громким заявлением об Украине - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/meloni-868078060.html
Мелони выступила с громким заявлением об Украине
Мелони выступила с громким заявлением об Украине - 06.03.2026, ПРАЙМ
Мелони выступила с громким заявлением об Украине
Италия станет одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T11:47+0300
2026-03-06T11:47+0300
украина
италия
рим
владимир зеленский
оон
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/37/841313748_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6367438c0dad54ab788d08b9940f9ae3.jpg
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Италия станет одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией."Рим будет играть ведущую роль в процессе восстановления", — заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.В феврале российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что поддержка Римом киевского правительства вызывает все больше вопросов среди жителей Италии, которые всё активнее требуют политики, ориентированной на социальные и национальные интересы. В конце февраля Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН в своём совместном прогнозе оценили, что для восстановления после конфликта с Россией Украине потребуется минимум 588 миллиардов долларов в течение близлежащих десяти лет. Эта сумма более чем втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на конец 2025 года.
https://1prime.ru/20260306/orban--868075505.html
https://1prime.ru/20260305/pomosch-868056179.html
украина
италия
рим
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/37/841313748_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cd05f9106a55ad9c614a24c8cd282efa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, италия, рим, владимир зеленский, оон, всемирный банк
УКРАИНА, ИТАЛИЯ, Рим, Владимир Зеленский, ООН, Всемирный банк
11:47 06.03.2026
 
Мелони выступила с громким заявлением об Украине

Мелони: Италия будет играть ключевую роль в восстановлении Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПредседатель Совета министров Италии Джорджия Мелони
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Италия станет одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией.
"Рим будет играть ведущую роль в процессе восстановления", — заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме
10:35
В феврале российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что поддержка Римом киевского правительства вызывает все больше вопросов среди жителей Италии, которые всё активнее требуют политики, ориентированной на социальные и национальные интересы.
В конце февраля Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН в своём совместном прогнозе оценили, что для восстановления после конфликта с Россией Украине потребуется минимум 588 миллиардов долларов в течение близлежащих десяти лет. Эта сумма более чем втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на конец 2025 года.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
В Белом доме резко высказались о помощи Украине
Вчера, 17:04
 
УКРАИНАИТАЛИЯРимВладимир ЗеленскийООНВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала