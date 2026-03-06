В России спрос на мимозы растет ежедневно с 25 февраля

https://1prime.ru/20260306/mimoza-868095364.html

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на мимозы в России растет ежедневно с 25 февраля, и к 8 Марта ожидается, что продажи цветка вырастут более чем на треть, рассказал РИА Новости менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александр Венников. Он отметил два основных всплеска продаж мимозы в 2026 году - День святого Валентина, где продажи мимозы увеличились в пять раз по сравнению с обычным днем, и в преддверии Международного женского дня. "Количество покупок таких композиций ежедневно растет с 25 февраля и достигнет пика 8 марта. В 2026 году мы ожидаем рост спроса на мимозу в Международный женский день на 35%", - сообщил Венников. Средний чек на букет с мимозой в 2025 году составил 3 843 рубля. А в первые два месяца этого года средний чек вырос на 5%, до 4 019 рублей.

