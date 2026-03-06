Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России спрос на мимозы растет ежедневно с 25 февраля - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/mimoza-868095364.html
В России спрос на мимозы растет ежедневно с 25 февраля
В России спрос на мимозы растет ежедневно с 25 февраля - 06.03.2026, ПРАЙМ
В России спрос на мимозы растет ежедневно с 25 февраля
Спрос на мимозы в России растет ежедневно с 25 февраля, и к 8 Марта ожидается, что продажи цветка вырастут более чем на треть, рассказал РИА Новости менеджер по | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T22:05+0300
2026-03-06T22:05+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84301/85/843018593_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f777a5b54e54ab33abe209b1ee395593.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на мимозы в России растет ежедневно с 25 февраля, и к 8 Марта ожидается, что продажи цветка вырастут более чем на треть, рассказал РИА Новости менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александр Венников. Он отметил два основных всплеска продаж мимозы в 2026 году - День святого Валентина, где продажи мимозы увеличились в пять раз по сравнению с обычным днем, и в преддверии Международного женского дня. "Количество покупок таких композиций ежедневно растет с 25 февраля и достигнет пика 8 марта. В 2026 году мы ожидаем рост спроса на мимозу в Международный женский день на 35%", - сообщил Венников. Средний чек на букет с мимозой в 2025 году составил 3 843 рубля. А в первые два месяца этого года средний чек вырос на 5%, до 4 019 рублей.
https://1prime.ru/20260306/roskachestvo-868073790.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84301/85/843018593_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_cf0db3e10c510ec5fe36beee4ff473e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
22:05 06.03.2026
 
В России спрос на мимозы растет ежедневно с 25 февраля

Россияне к 8 Марта купят на треть больше мимоз

© РИА Новости . Дмитрий Статейнов | Перейти в медиабанкМимоза
Мимоза - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Мимоза. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Статейнов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на мимозы в России растет ежедневно с 25 февраля, и к 8 Марта ожидается, что продажи цветка вырастут более чем на треть, рассказал РИА Новости менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александр Венников.
Он отметил два основных всплеска продаж мимозы в 2026 году - День святого Валентина, где продажи мимозы увеличились в пять раз по сравнению с обычным днем, и в преддверии Международного женского дня.
"Количество покупок таких композиций ежедневно растет с 25 февраля и достигнет пика 8 марта. В 2026 году мы ожидаем рост спроса на мимозу в Международный женский день на 35%", - сообщил Венников.
Средний чек на букет с мимозой в 2025 году составил 3 843 рубля. А в первые два месяца этого года средний чек вырос на 5%, до 4 019 рублей.
Продажа цветов к празднику 8 Марта - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Роскачество предупредило о новом способе мошенничества перед 8 Марта
08:52
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала