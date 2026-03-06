Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Вьетнам обсудили укрепление взаимодействия в электроэнергетике - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260306/minenergo--868081277.html
Россия и Вьетнам обсудили укрепление взаимодействия в электроэнергетике
Россия и Вьетнам обсудили укрепление взаимодействия в электроэнергетике - 06.03.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам обсудили укрепление взаимодействия в электроэнергетике
Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в электроэнергетике и... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T13:43+0300
2026-03-06T13:43+0300
энергетика
россия
рф
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b8565c779e8bb2a3aba4f883a345044.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в электроэнергетике и нефтегазовой сфере, в ближайшее время к подписанию готовится ряд документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, сообщило Минэнерго РФ. "Роман Маршавин провел рабочую встречу с Послом Вьетнама в России Дангом Минь Кхоем. Участники встречи обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в электроэнергетике и нефтегазовой сфере. В том числе, речь шла о взаимной заинтересованности к развитию взаимодействия в сфере мирного атома. Было отмечено, что к подписанию в ближайшее время готовится ряд документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, которые определят стратегический вектор сотрудничества России и Въетнама на десятилетия вперед", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи были также затронуты вопросы обеспечения потребности республики в энергоресурсах. В завершение встречи Маршавин отметил, что Россия готова к реализации стратегических задач, обозначенных в ходе переговоров, и выходу сотрудничества двух стран на качественно новый уровень.
https://1prime.ru/20260224/vetnam-867770225.html
рф
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_31274808e53de3d7d7e9fd9de3e38248.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, вьетнам
Энергетика, РОССИЯ, РФ, ВЬЕТНАМ
13:43 06.03.2026
 
Россия и Вьетнам обсудили укрепление взаимодействия в электроэнергетике

Замглавы Минэнерго и посол Вьетнама обсудили сотрудничество в атомной сфере

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Атомная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в электроэнергетике и нефтегазовой сфере, в ближайшее время к подписанию готовится ряд документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, сообщило Минэнерго РФ.
"Роман Маршавин провел рабочую встречу с Послом Вьетнама в России Дангом Минь Кхоем. Участники встречи обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в электроэнергетике и нефтегазовой сфере. В том числе, речь шла о взаимной заинтересованности к развитию взаимодействия в сфере мирного атома. Было отмечено, что к подписанию в ближайшее время готовится ряд документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, которые определят стратегический вектор сотрудничества России и Въетнама на десятилетия вперед", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи были также затронуты вопросы обеспечения потребности республики в энергоресурсах. В завершение встречи Маршавин отметил, что Россия готова к реализации стратегических задач, обозначенных в ходе переговоров, и выходу сотрудничества двух стран на качественно новый уровень.
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
В Кремле назвали Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России
24 февраля, 12:42
 
ЭнергетикаРОССИЯРФВЬЕТНАМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала