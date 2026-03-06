https://1prime.ru/20260306/minenergo--868081277.html
Россия и Вьетнам обсудили укрепление взаимодействия в электроэнергетике
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в электроэнергетике и нефтегазовой сфере, в ближайшее время к подписанию готовится ряд документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, сообщило Минэнерго РФ. "Роман Маршавин провел рабочую встречу с Послом Вьетнама в России Дангом Минь Кхоем. Участники встречи обсудили укрепление двустороннего взаимодействия в электроэнергетике и нефтегазовой сфере. В том числе, речь шла о взаимной заинтересованности к развитию взаимодействия в сфере мирного атома. Было отмечено, что к подписанию в ближайшее время готовится ряд документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, которые определят стратегический вектор сотрудничества России и Въетнама на десятилетия вперед", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи были также затронуты вопросы обеспечения потребности республики в энергоресурсах. В завершение встречи Маршавин отметил, что Россия готова к реализации стратегических задач, обозначенных в ходе переговоров, и выходу сотрудничества двух стран на качественно новый уровень.
