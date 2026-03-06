Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго прогнозирует рост сальдированного убытка угольных компаний - 06.03.2026
Минэнерго прогнозирует рост сальдированного убытка угольных компаний
2026-03-06T14:56+0300
2026-03-06T14:56+0300
энергетика
россия
рф
антон силуанов
росстат
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сальдированный убыток угольных компаний РФ к концу этого года вырастет в 1,5 раза и превысит 500 миллиардов рублей, следует из слов замминистра энергетики Дмитрия Исламова. "В соответствии со стресс-сценарием, предусматривающим сохранение текущей негативной конъюнктуры, к концу этого года сальдированный убыток отрасли вырастет в 1,5 раза", - сказал он в интервью журналу "Эксперт". По данным Росстата, за 11 месяцев 2025 года сальдированный убыток российских угольных компаний сложился на уровне 334,9 миллиарда рублей. Таким образом, по прогнозу Минэнерго, к концу года он превысит 500 миллиардов рублей. В интервью журналу Исламов добавил, что число убыточных предприятий также увеличилось и составляет сейчас 74%, негативную роль сыграли снижение цен на уголь одновременно с укреплением рубля. По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-ноябре 2025 года выросла до 66,7%. Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. По словам Исламова, в "красной зоне" на текущий момент находится 62 угольных предприятия, из которых 20 уже остановили добычу, остальные - на грани остановки. Замминистра рассказал, что в ходе работы подкомиссии были рассмотрены заявки на получение адресных мер поддержки от 11 организаций, это более 40 предприятий. В очереди на рассмотрение еще 25, сказал он. По оценкам Минэнерго, общая сумма отсрочки платежей по НДПИ и страховым взносам для угольщиков составляет около 66 миллиардов рублей, рассказал Исламов.
14:56 06.03.2026
 
Минэнерго прогнозирует рост сальдированного убытка угольных компаний

Минэнерго: убыток угольных компаний к концу года вырастет в полтора раза

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Сальдированный убыток угольных компаний РФ к концу этого года вырастет в 1,5 раза и превысит 500 миллиардов рублей, следует из слов замминистра энергетики Дмитрия Исламова.
"В соответствии со стресс-сценарием, предусматривающим сохранение текущей негативной конъюнктуры, к концу этого года сальдированный убыток отрасли вырастет в 1,5 раза", - сказал он в интервью журналу "Эксперт".
По данным Росстата, за 11 месяцев 2025 года сальдированный убыток российских угольных компаний сложился на уровне 334,9 миллиарда рублей. Таким образом, по прогнозу Минэнерго, к концу года он превысит 500 миллиардов рублей.
В интервью журналу Исламов добавил, что число убыточных предприятий также увеличилось и составляет сейчас 74%, негативную роль сыграли снижение цен на уголь одновременно с укреплением рубля. По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-ноябре 2025 года выросла до 66,7%.
Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
По словам Исламова, в "красной зоне" на текущий момент находится 62 угольных предприятия, из которых 20 уже остановили добычу, остальные - на грани остановки. Замминистра рассказал, что в ходе работы подкомиссии были рассмотрены заявки на получение адресных мер поддержки от 11 организаций, это более 40 предприятий. В очереди на рассмотрение еще 25, сказал он.
По оценкам Минэнерго, общая сумма отсрочки платежей по НДПИ и страховым взносам для угольщиков составляет около 66 миллиардов рублей, рассказал Исламов.
