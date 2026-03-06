https://1prime.ru/20260306/mintrans-868080336.html

В Минтрансе рассказали о ситуации с перевозкой российских туристов

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется, сообщили в Минтрансе РФ. "Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется. Минтранс и подведомственная ему Росавиация находятся в постоянном контакте как с отечественными, так и с зарубежными перевозчиками", - говорится в сообщении.

