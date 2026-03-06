Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о ситуации с перевозкой российских туристов
В Минтрансе рассказали о ситуации с перевозкой российских туристов
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется, сообщили в Минтрансе РФ. "Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется. Минтранс и подведомственная ему Росавиация находятся в постоянном контакте как с отечественными, так и с зарубежными перевозчиками", - говорится в сообщении.
13:15 06.03.2026
 
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется, сообщили в Минтрансе РФ.
"Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется. Минтранс и подведомственная ему Росавиация находятся в постоянном контакте как с отечественными, так и с зарубежными перевозчиками", - говорится в сообщении.
Турист с чемоданом
В Госдуме рассказали, что делать российским туристам, застрявшим в ОАЭ
2 марта, 15:51
 
