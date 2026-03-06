https://1prime.ru/20260306/mintrans-868080336.html
В Минтрансе рассказали о ситуации с перевозкой российских туристов
2026-03-06T13:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_0:141:2749:1687_1920x0_80_0_0_f33539ae9060b38052f81336c299b3bf.jpg
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется, сообщили в Минтрансе РФ. "Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется. Минтранс и подведомственная ему Росавиация находятся в постоянном контакте как с отечественными, так и с зарубежными перевозчиками", - говорится в сообщении.
