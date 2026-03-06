Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток - 06.03.2026
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
2026-03-06T13:24+0300
2026-03-06T13:24+0300
бизнес
россия
иран
израиль
бахрейн
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта, сообщили в Минтрансе РФ. "Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта", - говорится в сообщении. Воздушное пространство шести государств Ближнего Востока остается закрытым, отметили в Минтрансе РФ. К этим странам относятся Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Кувейт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
бизнес, россия, иран, израиль, бахрейн
Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БАХРЕЙН
13:24 06.03.2026
 
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта, сообщили в Минтрансе РФ.
"Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта", - говорится в сообщении.
Воздушное пространство шести государств Ближнего Востока остается закрытым, отметили в Минтрансе РФ. К этим странам относятся Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Кувейт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
В Минтрансе рассказали о ситуации с перевозкой российских туристов
БизнесРОССИЯИРАНИЗРАИЛЬБАХРЕЙН
 
 
