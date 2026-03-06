https://1prime.ru/20260306/mintrans-868080919.html

Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток

Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта, сообщили в Минтрансе РФ. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T13:24+0300

бизнес

россия

иран

израиль

бахрейн

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта, сообщили в Минтрансе РФ. "Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта", - говорится в сообщении. Воздушное пространство шести государств Ближнего Востока остается закрытым, отметили в Минтрансе РФ. К этим странам относятся Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Кувейт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

иран

израиль

бахрейн

2026

