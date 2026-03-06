https://1prime.ru/20260306/mintrans-868080919.html
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток - 06.03.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта, сообщили в Минтрансе РФ. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T13:24+0300
2026-03-06T13:24+0300
2026-03-06T13:24+0300
бизнес
россия
иран
израиль
бахрейн
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта, сообщили в Минтрансе РФ. "Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта", - говорится в сообщении. Воздушное пространство шести государств Ближнего Востока остается закрытым, отметили в Минтрансе РФ. К этим странам относятся Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Кувейт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
https://1prime.ru/20260306/mintrans-868080336.html
иран
израиль
бахрейн
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, иран, израиль, бахрейн
Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БАХРЕЙН
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
Минатранс: приостановка продажи билетов на Ближний Восток действует до 14 марта