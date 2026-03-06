https://1prime.ru/20260306/mironov-868069395.html

Миронов предложил ввести федеральный знак отличия "Мать Героя"

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести федеральный знак отличия "Мать Героя". Официальное обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне знака отличия "Мать Героя" и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается учредить федеральный знак отличия "Мать Героя" и установить единые критерии вручения высокой награды. "Принятие такого решения будет способствовать укреплению социального престижа материнства и уважению к семье героя", – считает он. Лидер партии рассказал, что недавно знак отличия "Мать Героя" был учреждён в Ростове-на-Дону, и им награждаются матери граждан, удостоенных государственных наград за героизм при обеспечении безопасности государства, охране правопорядка, спасении людей, ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая случаи гибели награждённого при совершении подвига. "Очень правильное решение, и такое же почётное звание нужно вводить на федеральном уровне. Для этого мы предлагаем установить единые стандарты награждения, чтобы во всей стране действовали одинаковые правила вручения знака отличия и признания заслуг матерей, воспитавших настоящих патриотов и героев нашей страны", – добавил Миронов.

