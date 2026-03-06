https://1prime.ru/20260306/mironov-868069395.html
Миронов предложил ввести федеральный знак отличия "Мать Героя"
06.03.2026
Миронов предложил ввести федеральный знак отличия "Мать Героя"
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести федеральный знак отличия "Мать Героя".
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести федеральный знак отличия "Мать Героя".
Официальное обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне знака отличия "Мать Героя" и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается учредить федеральный знак отличия "Мать Героя" и установить единые критерии вручения высокой награды.
"Принятие такого решения будет способствовать укреплению социального престижа материнства и уважению к семье героя", – считает он.
Лидер партии рассказал, что недавно знак отличия "Мать Героя" был учреждён в Ростове-на-Дону, и им награждаются матери граждан, удостоенных государственных наград за героизм при обеспечении безопасности государства, охране правопорядка, спасении людей, ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая случаи гибели награждённого при совершении подвига.
"Очень правильное решение, и такое же почётное звание нужно вводить на федеральном уровне. Для этого мы предлагаем установить единые стандарты награждения, чтобы во всей стране действовали одинаковые правила вручения знака отличия и признания заслуг матерей, воспитавших настоящих патриотов и героев нашей страны", – добавил Миронов.
