Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Останину
2026-03-06T00:28+0300
общество
россия
москва
мосгорсуд
росфинмониторинг
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Артемию Останину по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 9.30 мск.
Мещанский суд Москвы 4 февраля приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на срок три года администрировать сайты. Прокурор в прениях просил пять лет и 11 месяцев колонии, а не признавший вину фигурант, в свою очередь, настаивал на оправдании.
Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением.
По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останин внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
