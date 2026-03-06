Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Останину - 06.03.2026
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Останину
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Останину - 06.03.2026, ПРАЙМ
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Останину
Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Артемию Останину по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, сообщили в... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T00:28+0300
2026-03-06T00:28+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Артемию Останину по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 9.30 мск. Мещанский суд Москвы 4 февраля приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на срок три года администрировать сайты. Прокурор в прениях просил пять лет и 11 месяцев колонии, а не признавший вину фигурант, в свою очередь, настаивал на оправдании. Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением. По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете. Останин внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
00:28 06.03.2026
 
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Останину

Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Останину

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобы на приговор стендап-комику Артемию Останину по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 9.30 мск.
Мещанский суд Москвы 4 февраля приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на срок три года администрировать сайты. Прокурор в прениях просил пять лет и 11 месяцев колонии, а не признавший вину фигурант, в свою очередь, настаивал на оправдании.
Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением.
По версии следствия, комик в развлекательном заведении, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останин внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
Заголовок открываемого материала