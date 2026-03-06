https://1prime.ru/20260306/moshenniki-868068326.html

Мошенники создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья"

Мошенники создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья"

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мошенники на фоне мартовского пика обращений россиян к психологам создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья", предлагают оплатить дорогостоящие консультации, а после получения исчезают, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Описание схемы: март - пик обращений к психологам из-за весеннего обострения, авитаминоза и накопившейся усталости. Мошенники создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья", "трансформационных коучей" и "энергопрактиков". Они предлагают "экстренное исцеление от тревоги и депрессии" за один сеанс, "авторские методики" и "закрытые клубы", - рассказали в "Мошеловке". "Клиентам предлагается оплатить дорогостоящие консультации, курсы или "инициации". После получения денег "специалист" либо исчезает, либо проводит бесполезные консультации, не имеющие эффекта", - добавили там. Целевая группа этих мошеннических схем - это люди, испытывающие эмоциональный дискомфорт, тревогу, упадок сил, ищущие быстрые способы решения психологических проблем. Схема актуальна для марта, поскольку сезонный фактор делает ее особенно эффективной. В "Мошеловке" советуют проверять наличие у специалиста диплома о профильном образовании и сертификатов о повышении квалификации, а также читать отзывы на независимых площадках, а не только в блоге самого специалиста. "Критично относитесь к обещаниям "быстрого и гарантированного" результата", - заключили там.

2026

