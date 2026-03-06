Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
00:16 06.03.2026
 
Букет к 8 Марта в Москве можно купить в 3,6 тысячи магазинов

Букет к 8 Марта в Москве можно купить в 3,6 тысячи цветочных магазинов

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Букет к 8 Марта в Москве можно купить в 3,6 тысячи магазинах, сообщили РИА Недвижимость в сервисе "Яндекс Карты".
"Сейчас на карте Москвы можно найти 3555 цветочных магазина. Это примерно на 11% меньше, чем годом ранее - на 1 марта 2025 года было чуть больше 4 тысяч организаций, однако мы видим, что с декабря, когда в столице было 3440 цветочных, тренд поменялся и число таких магазинов стало заметно расти", - рассказал представитель сервиса.
По данным же "2ГИС", с учетом оптовых пунктов в Москве на начало марта насчитывается более 4,3 тысячи точек торговли цветами.
При этом, как свидетельствует статистика сервиса "Контур.Фокус", несмотря на снижение числа розничных точек, количество организаций и ИП, занимающихся цветочным бизнесом в столице, за последний год увеличилось на 10%. "По данным на март 2025 года в Москве в сфере цветочного бизнеса работали 2568 компаний, к марту 2026 года их стало 2828", – сообщил представитель сервиса, уточнив, что свыше 88% субъектов цветочного бизнеса столицы относится к индивидуальным предпринимателям.
По словам партнера компании "Магазин магазинов" Вячеслава Кацегорова, средний чек покупки в цветочных магазинах к мартовскому празднику традиционно выше по сравнению с февралем на 20-30%. Он прогнозирует, что в текущем году в специализированных салонах средний чек на 8 Марта составит 5,1-5,5 тысячи рублей, в масс-маркете и супермаркетах удержится на уровне 3,8-4,2 тысячи рублей.
Если среднемесячный оборот цветочной розницы Москвы в обычные периоды оценивается Кацегоровым примерно в 10 миллиардов рублей, то мартовская выручка может превышать этот показатель в пять-восемь раз. "Абсолютный хит именно на 8 Марта - тюльпаны, на которые приходится около половины всех проданных цветов в штуках", - добавил он.
 
