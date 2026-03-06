https://1prime.ru/20260306/msd-868094927.html
В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД
В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД - 06.03.2026, ПРАЙМ
В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД
Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T21:26+0300
2026-03-06T21:26+0300
2026-03-06T21:26+0300
бизнес
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560616_0:292:2957:1955_1920x0_80_0_0_b3d2d356e184967cab7c88363d4371b1.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте транспорта. "С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок. Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе Max. В ведомстве отметили, что в остальное время – 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не меняется. В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30. "Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда", - добавили в сообщении.
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560616_175:0:2804:1972_1920x0_80_0_0_7e8c8e7ce19475f117781e332c6600bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, московская область
Бизнес, МОСКВА, Московская область
В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД
В Москве с 14 марта проиндексируют стоимость проезда по МСД
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок. Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе Max
.
В ведомстве отметили, что в остальное время – 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не меняется. В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.
"Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы
и Московской области
проезд по МСД бесплатный всегда", - добавили в сообщении.