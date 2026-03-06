Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/msd-868094927.html
В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД
В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД - 06.03.2026, ПРАЙМ
В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД
Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T21:26+0300
2026-03-06T21:26+0300
бизнес
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560616_0:292:2957:1955_1920x0_80_0_0_b3d2d356e184967cab7c88363d4371b1.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте транспорта. "С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок. Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе Max. В ведомстве отметили, что в остальное время – 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не меняется. В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30. "Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда", - добавили в сообщении.
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560616_175:0:2804:1972_1920x0_80_0_0_7e8c8e7ce19475f117781e332c6600bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, московская область
Бизнес, МОСКВА, Московская область
21:26 06.03.2026
 
В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД

В Москве с 14 марта проиндексируют стоимость проезда по МСД

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Пробки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок. Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе Max.
В ведомстве отметили, что в остальное время – 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не меняется. В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.
"Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда", - добавили в сообщении.
 
БизнесМОСКВАМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала