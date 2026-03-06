https://1prime.ru/20260306/msd-868094927.html

В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД

В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД - 06.03.2026, ПРАЙМ

В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД

Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T21:26+0300

2026-03-06T21:26+0300

2026-03-06T21:26+0300

бизнес

москва

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560616_0:292:2957:1955_1920x0_80_0_0_b3d2d356e184967cab7c88363d4371b1.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 14 марта, сообщили в столичном департаменте транспорта. "С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок. Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе Max. В ведомстве отметили, что в остальное время – 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не меняется. В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30. "Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда", - добавили в сообщении.

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, московская область