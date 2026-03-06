Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАПКА рассказали об экологичном взыскании долгов россиян - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/napka-868070022.html
В НАПКА рассказали об экологичном взыскании долгов россиян
В НАПКА рассказали об экологичном взыскании долгов россиян - 06.03.2026, ПРАЙМ
В НАПКА рассказали об экологичном взыскании долгов россиян
Большинство кредиторов и коллекторов взяли курс на экологичное взыскание непогашенных долгов россиян, его цель - выявить причину выхода в просроченную... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T04:48+0300
2026-03-06T04:48+0300
финансы
банки
напка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868070022.jpg?1772761701
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Большинство кредиторов и коллекторов взяли курс на экологичное взыскание непогашенных долгов россиян, его цель - выявить причину выхода в просроченную задолженность и найти выход из ситуации, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "В случае выхода в дефолт с клиентом начинается поэтапная работа, которая включает в себя целый комплекс инструментов. Если мы говорим о реестровых компаниях (будь это банк, микрофинансовые организации (МФО) или профессиональные коллекторские организации (ПКО), то сейчас подавляющее большинство взяли курс на экологичное взыскание, цель которого - выявить причину выхода в просроченную задолженность и найти выход из ситуации", - рассказали там. В ассоциации отметили, что если связаться с клиентом невозможно, а бизнес-модель кредитора не предполагает долгую работу с долгом самостоятельно, то работу начинают профессиональные коллекторские организации: сначала в рамках агентского договора, потом по договору цессии (продажа долга). "Также есть вероятность, что кредитор может обратиться в суд, и тогда уже после постановления суда к делу подключаются судебные приставы. В случае если приставам не удается найти заемщика или выявить имущество и доходы, на которые можно наложить взыскание, они направляют истцу (юридическому лицу) официальный акт о невозможности взыскания", - говорится в сообщении. По данным НАПКА, в таком случае уже есть все основания признать долг безнадежным, что и дает кредитору право списать такой долг как убыток и высвободить резервы. "Важно отметить, что списание долга не означает его аннулирование и информация о нем продолжает находится в бюро кредитных историй (БКИ). Более того, у кредитора есть основания вернуться к его взысканию при соблюдении сроков предъявления исполнительного документа к исполнению", - уточняется в материалах. Вместе с тем там отметили быстрое списание задолженности в связи со смертью должника, если наследники не вступили в наследство либо вступили, но унаследованного имущества не хватило для погашения обязательств. Так происходит и в случае, если заемщик является участником СВО, заключившим контракт не раннее 1 декабря 2024 года. "Во всех остальных случаях ему (кредитору - ред.) выгоднее продать долг ПКО, пусть и за минимальную сумму. Как правило, стоимость таких лотов начинается от 0,1%. В свою очередь коллекторские агентства не обременены грузом в виде необходимости формировать резервы, поэтому свободно могут действовать вдолгую, если речь идет о клиенте, который не выходит на связь или не считает нужным работать с долгом", - отметили в ассоциации. В числе прочего там отметили и нередкие случаи, когда клиент, имеющий просроченную задолженность свыше 10 лет, сам связывался с кредиторами и погашал долг.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, напка
Финансы, Банки, НАПКА
04:48 06.03.2026
 
В НАПКА рассказали об экологичном взыскании долгов россиян

НАПКА: большинство кредиторов и коллекторов взяли курс на экологичное взыскание долгов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Большинство кредиторов и коллекторов взяли курс на экологичное взыскание непогашенных долгов россиян, его цель - выявить причину выхода в просроченную задолженность и найти выход из ситуации, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"В случае выхода в дефолт с клиентом начинается поэтапная работа, которая включает в себя целый комплекс инструментов. Если мы говорим о реестровых компаниях (будь это банк, микрофинансовые организации (МФО) или профессиональные коллекторские организации (ПКО), то сейчас подавляющее большинство взяли курс на экологичное взыскание, цель которого - выявить причину выхода в просроченную задолженность и найти выход из ситуации", - рассказали там.
В ассоциации отметили, что если связаться с клиентом невозможно, а бизнес-модель кредитора не предполагает долгую работу с долгом самостоятельно, то работу начинают профессиональные коллекторские организации: сначала в рамках агентского договора, потом по договору цессии (продажа долга).
"Также есть вероятность, что кредитор может обратиться в суд, и тогда уже после постановления суда к делу подключаются судебные приставы. В случае если приставам не удается найти заемщика или выявить имущество и доходы, на которые можно наложить взыскание, они направляют истцу (юридическому лицу) официальный акт о невозможности взыскания", - говорится в сообщении.
По данным НАПКА, в таком случае уже есть все основания признать долг безнадежным, что и дает кредитору право списать такой долг как убыток и высвободить резервы.
"Важно отметить, что списание долга не означает его аннулирование и информация о нем продолжает находится в бюро кредитных историй (БКИ). Более того, у кредитора есть основания вернуться к его взысканию при соблюдении сроков предъявления исполнительного документа к исполнению", - уточняется в материалах.
Вместе с тем там отметили быстрое списание задолженности в связи со смертью должника, если наследники не вступили в наследство либо вступили, но унаследованного имущества не хватило для погашения обязательств. Так происходит и в случае, если заемщик является участником СВО, заключившим контракт не раннее 1 декабря 2024 года.
"Во всех остальных случаях ему (кредитору - ред.) выгоднее продать долг ПКО, пусть и за минимальную сумму. Как правило, стоимость таких лотов начинается от 0,1%. В свою очередь коллекторские агентства не обременены грузом в виде необходимости формировать резервы, поэтому свободно могут действовать вдолгую, если речь идет о клиенте, который не выходит на связь или не считает нужным работать с долгом", - отметили в ассоциации.
В числе прочего там отметили и нередкие случаи, когда клиент, имеющий просроченную задолженность свыше 10 лет, сам связывался с кредиторами и погашал долг.
 
ФинансыБанкиНАПКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала