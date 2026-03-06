РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers

https://1prime.ru/20260306/neboskreb--868093709.html

бизнес

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868093203_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_ef7aa3d3727ee95402cbf6b84ab077db.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. РЖД выставили на продажу небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити" площадью 376,6 тысячи квадратных метров, сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости компании."Продажа: Небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити" (376 600 м²)… Цена по запросу", - указано в материалах.Указано, что к продаже предлагается небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити", введенный в эксплуатацию в 2024 году. Это первый энергоэффективный небоскреб в России, получивший сертификат LEED "Gold" на всё здание. Объект представляет собой две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате. Башни соединены переходами каждые 6 этажей. Проект разработан немецким архитектурным бюро Werner Sobek. Помещения передаются в состоянии "без отделки".Проект предусматривает 8 переходных мостов между башнями высотой 25 метров и два сквозных атриума с естественным освещением высотой 35 метров. Здание оснащено 72 лифтами, включая систему "twin" (две кабины в одной шахте). Работает система доступа с Face ID, направляющая к нужному лифту. Применены приточно-вытяжные системы вентиляции с рекуперацией тепла.Также в комплексе предусмотрены помещения для ресторана с выходом на озелененную кровлю.Стартовая цена в настоящее время не указана."Продажа объекта осуществляется только по результатам торгов", - написано в материалах.Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов в беседе с РИА Недвижимость в феврале приводил оценку, что рыночная стоимость Moscow Towers составляет 200-230 миллиардов рублей.Российские власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения РЖД , включающую в том числе реструктуризацию долга компании, писала газета "Коммерсант" в середине декабря 2025 года со ссылкой на источники. В числе планируемых мер, указывало издание, рассматривается продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити".Представители РЖД подтверждали планы продажи офисов в "Москва-Сити".

