РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. РЖД выставили на продажу небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити" площадью 376,6 тысячи квадратных метров, сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости компании."Продажа: Небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити" (376 600 м²)… Цена по запросу", - указано в материалах.Указано, что к продаже предлагается небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити", введенный в эксплуатацию в 2024 году. Это первый энергоэффективный небоскреб в России, получивший сертификат LEED "Gold" на всё здание. Объект представляет собой две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате. Башни соединены переходами каждые 6 этажей. Проект разработан немецким архитектурным бюро Werner Sobek. Помещения передаются в состоянии "без отделки".Проект предусматривает 8 переходных мостов между башнями высотой 25 метров и два сквозных атриума с естественным освещением высотой 35 метров. Здание оснащено 72 лифтами, включая систему "twin" (две кабины в одной шахте). Работает система доступа с Face ID, направляющая к нужному лифту. Применены приточно-вытяжные системы вентиляции с рекуперацией тепла.Также в комплексе предусмотрены помещения для ресторана с выходом на озелененную кровлю.Стартовая цена в настоящее время не указана."Продажа объекта осуществляется только по результатам торгов", - написано в материалах.Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов в беседе с РИА Недвижимость в феврале приводил оценку, что рыночная стоимость Moscow Towers составляет 200-230 миллиардов рублей.Российские власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения РЖД , включающую в том числе реструктуризацию долга компании, писала газета "Коммерсант" в середине декабря 2025 года со ссылкой на источники. В числе планируемых мер, указывало издание, рассматривается продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити".Представители РЖД подтверждали планы продажи офисов в "Москва-Сити".
бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
20:34 06.03.2026
 
РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers

РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в "Москва-Сити"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. РЖД выставили на продажу небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити" площадью 376,6 тысячи квадратных метров, сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости компании.
"Продажа: Небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити" (376 600 м²)… Цена по запросу", - указано в материалах.
Указано, что к продаже предлагается небоскрёб Moscow Towers в "Москва-Сити", введенный в эксплуатацию в 2024 году. Это первый энергоэффективный небоскреб в России, получивший сертификат LEED "Gold" на всё здание. Объект представляет собой две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате. Башни соединены переходами каждые 6 этажей. Проект разработан немецким архитектурным бюро Werner Sobek. Помещения передаются в состоянии "без отделки".
Проект предусматривает 8 переходных мостов между башнями высотой 25 метров и два сквозных атриума с естественным освещением высотой 35 метров. Здание оснащено 72 лифтами, включая систему "twin" (две кабины в одной шахте). Работает система доступа с Face ID, направляющая к нужному лифту. Применены приточно-вытяжные системы вентиляции с рекуперацией тепла.
Также в комплексе предусмотрены помещения для ресторана с выходом на озелененную кровлю.
Стартовая цена в настоящее время не указана.
"Продажа объекта осуществляется только по результатам торгов", - написано в материалах.
Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов в беседе с РИА Недвижимость в феврале приводил оценку, что рыночная стоимость Moscow Towers составляет 200-230 миллиардов рублей.
Российские власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения РЖД , включающую в том числе реструктуризацию долга компании, писала газета "Коммерсант" в середине декабря 2025 года со ссылкой на источники. В числе планируемых мер, указывало издание, рассматривается продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити".
Представители РЖД подтверждали планы продажи офисов в "Москва-Сити".
