https://1prime.ru/20260306/novak-868092549.html

Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак

Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак - 06.03.2026, ПРАЙМ

Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак

Российский газ уже в ближайшее время пойдёт с европейского рынка на рынки других, дружественных России стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T20:02+0300

2026-03-06T20:02+0300

2026-03-06T20:02+0300

газ

россия

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862082322_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_8da6cdd6f54c7382b937534565619ee0.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский газ уже в ближайшее время пойдёт с европейского рынка на рынки других, дружественных России стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По словам Новака, Россия готова обеспечивать газом те страны, которые в нём заинтересованы и готовы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения. "И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны, с европейского рынка на (рынки - ред.) непосредственно дружественных стран", - сказал Новак журналистам.

https://1prime.ru/20260306/gaz-868091433.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, рф, александр новак