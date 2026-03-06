https://1prime.ru/20260306/novak-868092549.html
Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак
Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак - 06.03.2026, ПРАЙМ
Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак
06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский газ уже в ближайшее время пойдёт с европейского рынка на рынки других, дружественных России стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По словам Новака, Россия готова обеспечивать газом те страны, которые в нём заинтересованы и готовы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения. "И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны, с европейского рынка на (рынки - ред.) непосредственно дружественных стран", - сказал Новак журналистам.
