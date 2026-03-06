Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак - 06.03.2026
Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак
Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак - 06.03.2026, ПРАЙМ
Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак
Российский газ уже в ближайшее время пойдёт с европейского рынка на рынки других, дружественных России стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T20:02+0300
2026-03-06T20:02+0300
газ
россия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862082322_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_8da6cdd6f54c7382b937534565619ee0.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский газ уже в ближайшее время пойдёт с европейского рынка на рынки других, дружественных России стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По словам Новака, Россия готова обеспечивать газом те страны, которые в нём заинтересованы и готовы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения. "И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны, с европейского рынка на (рынки - ред.) непосредственно дружественных стран", - сказал Новак журналистам.
рф
газ, россия, рф, александр новак
Газ, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
20:02 06.03.2026
 
Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак

Новак: российский газ уже в ближайшее время пойдет с европейского рынка в другие страны

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский газ уже в ближайшее время пойдёт с европейского рынка на рынки других, дружественных России стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам Новака, Россия готова обеспечивать газом те страны, которые в нём заинтересованы и готовы выстраивать долгосрочные конструктивные отношения.
"И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны, с европейского рынка на (рынки - ред.) непосредственно дружественных стран", - сказал Новак журналистам.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Отбор газа из хранилищ ЕС в начале марта вошел в тройку самых низких
19:05
 
Газ РОССИЯ РФ Александр Новак
 
 
Заголовок открываемого материала