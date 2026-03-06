https://1prime.ru/20260306/novak-868092953.html
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак
2026-03-06T20:08+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, КНР", – сказал он журналистам. Совет ЕС в январе 2026 года утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
