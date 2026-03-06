https://1prime.ru/20260306/novak-868092953.html

Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак

Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак - 06.03.2026, ПРАЙМ

Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак

Российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T20:08+0300

2026-03-06T20:08+0300

2026-03-06T20:08+0300

газ

россия

европа

индия

таиланд

александр новак

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82674/13/826741313_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e6b439ed635e64a5b81d6a54541cea56.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, КНР", – сказал он журналистам. Совет ЕС в январе 2026 года утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

https://1prime.ru/20260306/novak-868092549.html

европа

индия

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, индия, таиланд, александр новак, ес