Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/novak-868092953.html
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак - 06.03.2026, ПРАЙМ
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак
Российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T20:08+0300
2026-03-06T20:08+0300
газ
россия
европа
индия
таиланд
александр новак
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82674/13/826741313_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e6b439ed635e64a5b81d6a54541cea56.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, КНР", – сказал он журналистам. Совет ЕС в январе 2026 года утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
https://1prime.ru/20260306/novak-868092549.html
европа
индия
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82674/13/826741313_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_fb3e3c9173fd42bafb97f6cf391a29ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, европа, индия, таиланд, александр новак, ес
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, ИНДИЯ, ТАИЛАНД, Александр Новак, ЕС
20:08 06.03.2026
 
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак

Новак: РФ рассматривает переориентацию поставок газа из Европы в АТР

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российские компании рассматривают возможности переориентировать часть поставок газа из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины, Китай, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе это Индия, Таиланд, Филиппины, КНР", – сказал он журналистам.
Совет ЕС в январе 2026 года утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Российский газ скоро пойдет с рынка Европы в другие страны, заявил Новак
20:02
 
ГазРОССИЯЕВРОПАИНДИЯТАИЛАНДАлександр НовакЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала