Новак заявил о негативном влиянии запрета поставок СПГ из России в Европу
Новак заявил о негативном влиянии запрета поставок СПГ из России в Европу - 06.03.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о негативном влиянии запрета поставок СПГ из России в Европу
06.03.2026
2026-03-06T20:14+0300
газ
россия
европа
рф
азиатско-тихоокеанский регион
александр новак
владимир путин
ес
"веди"
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Запрет поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 25 апреля негативно скажется на европейских потребителях и ценах для них, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа– с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных. "Обсудили возможности направления наших энергетических ресурсов на более надежные направления. Сегодня на мировом рынке складывается серьезный дефицит, цены на газ в Европе из-за дефицита выросли на 70%, в АТР - почти в 2 раза. С 25 апреля очередной этап ограничений поставок газа (в Европу - ред.) из России вступает в силу. Это, безусловно, очень негативно скажется и на европейских потребителях, и на ценах на газ в Европе, и для населения Европы", - сказал Новак в эфире ИС "Вести". Президент РФ Владимир Путин ранее допустил прекращение Россией поставок российского газа на европейские рынки прямо сейчас с уходом на более перспективные рынки, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
европа
рф
азиатско-тихоокеанский регион
газ, россия, европа, рф, азиатско-тихоокеанский регион, александр новак, владимир путин, ес, "веди"
Новак заявил о негативном влиянии запрета поставок СПГ из России в Европу
