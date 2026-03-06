https://1prime.ru/20260306/oae-868069604.html

Эксперт: элитная недвижимость Токио может привлечь инвесторов из ОАЭ

ТОКИО, 6 мар - ПРАЙМ, Екатерина Плясункова. Элитная недвижимость Токио в средне- и долгосрочной перспективе может привлечь внимание инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов, однако ожидать резкого притока капитала из региона на фоне текущей напряженности на Ближнем Востоке не стоит, заявил РИА Новости японский предприниматель в сфере недвижимости, генеральный директор Дубайского исследовательского института Соси Като. "В связи с текущими событиями существует вероятность, что богатые жители ОАЭ ускорят диверсификацию своих активов по географическому принципу", - отметил он. В то же время, по оценке эксперта, основными направлениями для размещения капитала по-прежнему остаются традиционные инвестиционные центры. "В качестве направлений для инвестиций, скорее всего, будут рассматриваться традиционные рынки, такие как Лондон или Сингапур, поэтому ожидать резкого притока капитала в японскую элитную недвижимость на данный момент сложно", - подчеркнул Като. При этом предприниматель указал на ряд факторов, которые могут повысить интерес ближневосточных инвесторов к Японии в будущем. "Слабая иена и политическая стабильность Японии являются привлекательными факторами для инвесторов с Ближнего Востока, поэтому в средне- и долгосрочной перспективе элитная недвижимость Токио может появиться среди возможных инвестиционных вариантов", - пояснил он. Вместе с тем, по мнению эксперта, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке вряд ли станет непосредственным триггером для активных вложений в японскую недвижимость. "Скорее речь идет не о прямом эффекте текущего кризиса, а об одном из возможных направлений в рамках общей стратегии диверсификации активов", - заключил Като. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

