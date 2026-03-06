https://1prime.ru/20260306/opros-868067337.html

Опрос: экономика и рост стоимости жизни остаются главной проблемой Турции

экономика

мировая экономика

турция

АНКАРА, 6 мар — ПРАЙМ. Экономика и рост стоимости жизни остаются главной проблемой для большинства жителей Турции, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра ASAL, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Экономика и дороговизна жизни названы главной проблемой страны — так ответили 56% респондентов", — следует из данных исследования. Согласно результатам опроса, на втором месте среди проблем граждан оказались вопросы правосудия и судебной системы (7,5%). Далее следуют безработица и занятость (4,8%), образование (4,2%) и терроризм (4%). Респонденты также указали среди значимых проблем миграцию и беженцев (3,1%), безопасность и общественный порядок (3%), пенсионные выплаты (2,5%) и курдский вопрос (2%). Меньшая доля опрошенных назвала проблемами городскую реновацию и риски землетрясений (1,3%). По данным центра, 6% участников опроса указали другие проблемы, а 5,6% затруднились с ответом. Исследование проводилось 13–21 февраля 2026 года методом телефонного опроса в 26 провинциях Турции. В нем приняли участие 2015 респондентов старше 18 лет. Уровень доверия выборки составил 95%, статистическая погрешность — около 2,45%. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля составила 31,53%, в том числе увеличившись на 2,96% за месяц, следует из данных Института статистики страны (TUIK). В то же время альтернативная оценка, представленная Исследовательской группой по инфляции (ENAG), демонстрирует более высокий уровень роста цен. По данным ENAG, индекс потребительских цен (E-TUFE) в феврале увеличился на 4,01%, а за год — на 54,14%.

