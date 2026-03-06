https://1prime.ru/20260306/orban-868075637.html
Венгрия прекратит поставки топлива на Украину до запуска "Дружбы"
Венгрия прекратит поставки топлива на Украину до запуска "Дружбы" - 06.03.2026, ПРАЙМ
Венгрия прекратит поставки топлива на Украину до запуска "Дружбы"
Венгрия остановит транзит поставок, важных для Украины, через свою территорию, пока Киев не запустит "Дружбу", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 06.03.2026, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Венгрия остановит транзит поставок, важных для Украины, через свою территорию, пока Киев не запустит "Дружбу", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
