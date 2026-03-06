Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия прекратит поставки топлива на Украину до запуска "Дружбы" - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260306/orban-868075637.html
Венгрия прекратит поставки топлива на Украину до запуска "Дружбы"
Венгрия прекратит поставки топлива на Украину до запуска "Дружбы" - 06.03.2026, ПРАЙМ
Венгрия прекратит поставки топлива на Украину до запуска "Дружбы"
Венгрия остановит транзит поставок, важных для Украины, через свою территорию, пока Киев не запустит "Дружбу", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T10:39+0300
2026-03-06T10:39+0300
политика
газ
украина
венгрия
киев
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg
БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Венгрия остановит транзит поставок, важных для Украины, через свою территорию, пока Киев не запустит "Дружбу", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
https://1prime.ru/20260304/peskov-868006534.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_214:0:3642:2571_1920x0_80_0_0_1c6cb2081f1e67692278b710a7abab14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, венгрия, киев, виктор орбан
Политика, Газ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан
10:39 06.03.2026
 
Венгрия прекратит поставки топлива на Украину до запуска "Дружбы"

Орбан: Венгрия остановит транзит топлива, пока Киев не запустит "Дружбу"

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Флаг Венгрии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Венгрия остановит транзит поставок, важных для Украины, через свою территорию, пока Киев не запустит "Дружбу", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба"
4 марта, 13:59
 
ПолитикаГазУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала