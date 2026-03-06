https://1prime.ru/20260306/orban-868083671.html

ЕК назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия считает угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений". "Европейская комиссия очень ясно заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств - членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу", - сказал Жилл, комментируя высказывания Зеленского.

