ЕК назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
ЕК назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми - 06.03.2026, ПРАЙМ
ЕК назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
Европейская комиссия считает угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... | 06.03.2026
2026-03-06T15:27+0300
2026-03-06T15:27+0300
2026-03-06T15:27+0300
политика
мировая экономика
венгрия
брюссель
украина
владимир зеленский
виктор орбан
роберт фицо
ес
всу
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия считает угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений". "Европейская комиссия очень ясно заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств - членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу", - сказал Жилл, комментируя высказывания Зеленского.
венгрия
брюссель
украина
