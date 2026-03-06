https://1prime.ru/20260306/peskov-868076952.html
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану
политика
общество
россия
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
виктор орбан
нато
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что впору применять 5 статью устава НАТО о коллективной обороне. "Пора применять пятую статью НАТО", - в шутку сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, говоря об угрозах Зеленского. Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Орбан завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой нефтепровода "Дружба" и победит Киев силой.
