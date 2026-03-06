Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260306/peskov-868076952.html
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану - 06.03.2026, ПРАЙМ
Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана,... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T11:19+0300
2026-03-06T11:19+0300
политика
общество
россия
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
виктор орбан
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938387_0:49:3303:1906_1920x0_80_0_0_c84bb231f1213be8ffecf9244571d5d0.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что впору применять 5 статью устава НАТО о коллективной обороне. "Пора применять пятую статью НАТО", - в шутку сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, говоря об угрозах Зеленского. Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Орбан завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой нефтепровода "Дружба" и победит Киев силой.
https://1prime.ru/20260306/orban--868075505.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938387_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ccf564809121c0aa38f56923164f28e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, виктор орбан, нато, всу
Политика, Общество , РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, НАТО, ВСУ
11:19 06.03.2026
 

Песков иронично отреагировал на угрозы Зеленского Орбану

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что впору применять 5 статью устава НАТО о коллективной обороне.
"Пора применять пятую статью НАТО", - в шутку сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, говоря об угрозах Зеленского.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Орбан завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой нефтепровода "Дружба" и победит Киев силой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме
10:35
 
ПолитикаОбществоРОССИЯВЕНГРИЯУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВиктор ОрбанНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала