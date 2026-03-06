https://1prime.ru/20260306/peskov-868079362.html

Россия сотрудничает с Индией и КНР в области энергетики, сообщил Песков

2026-03-06T12:41+0300

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РФ продолжает взаимодействовать с Индией и Китаем, в том числе в области энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наше взаимодействие, в том числе и в области энергетики и торговли энергоресурсами как с Индией, так и с Китаем", - сказал Песков журналистам.

