Россия сотрудничает с Индией и КНР в области энергетики, сообщил Песков
2026-03-06T12:41+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РФ продолжает взаимодействовать с Индией и Китаем, в том числе в области энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наше взаимодействие, в том числе и в области энергетики и торговли энергоресурсами как с Индией, так и с Китаем", - сказал Песков журналистам.
