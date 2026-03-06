Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сотрудничает с Индией и КНР в области энергетики, сообщил Песков - 06.03.2026
Россия сотрудничает с Индией и КНР в области энергетики, сообщил Песков
2026-03-06T12:41+0300
2026-03-06T12:41+0300
энергетика
россия
рф
индия
китай
дмитрий песков
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РФ продолжает взаимодействовать с Индией и Китаем, в том числе в области энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наше взаимодействие, в том числе и в области энергетики и торговли энергоресурсами как с Индией, так и с Китаем", - сказал Песков журналистам.
2026
россия, рф, индия, китай, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Песков
12:41 06.03.2026
 
Россия сотрудничает с Индией и КНР в области энергетики, сообщил Песков

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РФ продолжает взаимодействовать с Индией и Китаем, в том числе в области энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наше взаимодействие, в том числе и в области энергетики и торговли энергоресурсами как с Индией, так и с Китаем", - сказал Песков журналистам.
Энергетика РОССИЯ РФ ИНДИЯ КИТАЙ Дмитрий Песков
 
 
