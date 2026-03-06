https://1prime.ru/20260306/peskov-868079489.html
Россия гарантирует постоянство поставок углеводородов, заявил Песков
Россия гарантирует постоянство поставок углеводородов, заявил Песков - 06.03.2026, ПРАЙМ
Россия гарантирует постоянство поставок углеводородов, заявил Песков
Россия способна гарантировать постоянство всех законтрактованных поставок углеводородов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T12:42+0300
2026-03-06T12:42+0300
2026-03-06T12:42+0300
энергетика
россия
рф
индия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/29/757172925_4:0:596:333_1920x0_80_0_0_91e08f4f59329f170a498389341706ac.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия способна гарантировать постоянство всех законтрактованных поставок углеводородов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Россия - ред.) способна гарантировать постоянство всех тех поставок, которые законтрактованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каких объемах закупок со стороны Индии может идти речь.
https://1prime.ru/20260306/peskov-868079362.html
рф
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75717/29/757172925_78:0:522:333_1920x0_80_0_0_972f3a490f6f804ee789f90b572a98d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, индия, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, Дмитрий Песков
Россия гарантирует постоянство поставок углеводородов, заявил Песков
Песков: Россия гарантируьет постоянство законтрактованных поставок углеводородов