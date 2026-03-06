https://1prime.ru/20260306/peskov-868079489.html

Россия гарантирует постоянство поставок углеводородов, заявил Песков

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия способна гарантировать постоянство всех законтрактованных поставок углеводородов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Россия - ред.) способна гарантировать постоянство всех тех поставок, которые законтрактованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каких объемах закупок со стороны Индии может идти речь.

