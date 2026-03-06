Россия гарантирует постоянство поставок углеводородов, заявил Песков

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
энергетика
россия
рф
индия
дмитрий песков
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия способна гарантировать постоянство всех законтрактованных поставок углеводородов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Россия - ред.) способна гарантировать постоянство всех тех поставок, которые законтрактованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каких объемах закупок со стороны Индии может идти речь.
россия, рф, индия, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, Дмитрий Песков
12:42 06.03.2026
 
Добыча газа
Добыча газа
Добыча газа . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия способна гарантировать постоянство всех законтрактованных поставок углеводородов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Россия - ред.) способна гарантировать постоянство всех тех поставок, которые законтрактованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каких объемах закупок со стороны Индии может идти речь.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Россия сотрудничает с Индией и КНР в области энергетики, сообщил Песков
