"Он ухмыляется". Заявление Путина вызвало панику на Западе - 06.03.2026
"Он ухмыляется". Заявление Путина вызвало панику на Западе
"Он ухмыляется". Заявление Путина вызвало панику на Западе - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Он ухмыляется". Заявление Путина вызвало панику на Западе
Читатели издания Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва может прекратить поставки газа в Европу в ближайшее | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T11:58+0300
2026-03-06T11:58+0300
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Читатели издания Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва может прекратить поставки газа в Европу в ближайшее время. "Неудивительно, что Путин ухмыляется. Запад разрушает себя изнутри этой безумной политикой и корыстными лидерами. Посмотрите на раскол на Западе, где люди больше склонны воевать друг с другом, чем с кем-либо еще", — отметил Casualobserver4."Запад обожает демонизировать русских. Не ждите теперь от них помощи. Либералы — идиоты", — подчеркнул JammyJamm."Отлично. Пусть Европа живет за счет ветряных мельниц. Ха-ха-ха", — сыронизировал DarkBunny."Надеюсь, Путин выполнит свою угрозу. Проснитесь, Европа и Великобритания!" — воскликнул MileChimeDive."У него есть полное право ухмыляться. России не нужна терпящая катастрофу Европа. Путин торгует с Китаем, Индией и странами БРИКС. По сравнению с этим, терпящий крах и банкротство ЕС — это мелочь", — высказался david40."Европа сама решила прекратить закупку российского газа. Европа также поставляет Украине оружие, от которого погибают россияне. Так почему же Путин должен им помогать? В подобной ситуации вы бы этого не сделали, и я бы тоже!" — подчеркнул Bill90.Энергокризис в ЕвропеВ конце 2024 года бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги подготовил доклад для главы Европейской комиссии. В этом документе отмечается, что энергетический рынок Европейского Союза сталкивается с глубокими проблемами и дефицитом природных ресурсов, несмотря на заявления об успешной замене российского топлива. В результате цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил план поэтапного прекращения закупок российского газа, начиная с 1 января 2026 года. При этом для существующих контрактов предусмотрен переходный период, который продлится до 1 января 2028 года. По оценке главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, из-за отказа от российского импорта Европа уже потеряла более 1,3 триллиона евро.
11:58 06.03.2026
 

"Он ухмыляется". Заявление Путина вызвало панику на Западе

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Читатели издания Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва может прекратить поставки газа в Европу в ближайшее время.
"Неудивительно, что Путин ухмыляется. Запад разрушает себя изнутри этой безумной политикой и корыстными лидерами. Посмотрите на раскол на Западе, где люди больше склонны воевать друг с другом, чем с кем-либо еще", — отметил Casualobserver4.
"Запад обожает демонизировать русских. Не ждите теперь от них помощи. Либералы — идиоты", — подчеркнул JammyJamm.
"Отлично. Пусть Европа живет за счет ветряных мельниц. Ха-ха-ха", — сыронизировал DarkBunny.
"Надеюсь, Путин выполнит свою угрозу. Проснитесь, Европа и Великобритания!" — воскликнул MileChimeDive.
"У него есть полное право ухмыляться. России не нужна терпящая катастрофу Европа. Путин торгует с Китаем, Индией и странами БРИКС. По сравнению с этим, терпящий крах и банкротство ЕС — это мелочь", — высказался david40.
"Европа сама решила прекратить закупку российского газа. Европа также поставляет Украине оружие, от которого погибают россияне. Так почему же Путин должен им помогать? В подобной ситуации вы бы этого не сделали, и я бы тоже!" — подчеркнул Bill90.
Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги подготовил доклад для главы Европейской комиссии. В этом документе отмечается, что энергетический рынок Европейского Союза сталкивается с глубокими проблемами и дефицитом природных ресурсов, несмотря на заявления об успешной замене российского топлива. В результате цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил план поэтапного прекращения закупок российского газа, начиная с 1 января 2026 года. При этом для существующих контрактов предусмотрен переходный период, который продлится до 1 января 2028 года. По оценке главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, из-за отказа от российского импорта Европа уже потеряла более 1,3 триллиона евро.
ЕВРОПА ЗАПАД МОСКВА Кирилл Дмитриев Марио Драги Совет Евросоюза Владимир Путин ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала