Названы регионы, где чаще всего открывали спа-салоны

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Чаще всего россияне за последние 12 месяцев открывали спа-салоны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также в Московской области, Краснодарском крае и Башкирии, подсчитали для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус". "В отрасли спа, бань и массажных салонов лидирует Москва - с марта 2025 года до марта 2026 года там появилось 592 новые компании. На втором месте Московская область с 433 новыми игроками. На третьем – Санкт-Петербург, где прибавилось 217 участников", - говорится в исследовании. На четвертом месте по числу регистраций расположился Краснодарский край, где открылось 190 компаний, а топ-5 замкнула Башкирия - 185 новых предприятий. Недалеко от них ушла и Ростовская область (173), вслед за ней расположились Свердловская область (131), Республика Татарстан (129), Новосибирская (114) и Челябинская области (106). Как объяснили аналитики, лидерство Москвы связано с тем, что жители столицы предъявляют высокий спрос на услуги и наиболее платежеспособны. "Тренд подхватывают и другие регионы – Краснодарский край со стабильно высоким туристическим потом и Башкортостан, набирающий популярность в сфере внутреннего туризма", - отметили аналитики. Если же анализировать динамику по всей России, то с марта 2025 года по март текущего года число компаний в отрасли спа, бань и массажных салонов увеличилось на 10,4% - до 22 015 компаний. При этом количество регистраций превысило число ликвидаций - 4755 против 2689. Больше всего ликвидаций в отрасли наблюдается в тех же регионах, которые лидируют по количеству регистраций. Так, в Москве закрылось 312 компаний, в Московской области - 219, в Краснодарском крае - 115, в Санкт-Петербурге - 115, в Башкирию -109.

