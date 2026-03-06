Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы, где чаще всего открывали спа-салоны - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260306/regiony-868072025.html
Названы регионы, где чаще всего открывали спа-салоны
Названы регионы, где чаще всего открывали спа-салоны - 06.03.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, где чаще всего открывали спа-салоны
Чаще всего россияне за последние 12 месяцев открывали спа-салоны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также в Московской области, Краснодарском крае и Башкирии,... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T07:46+0300
2026-03-06T07:46+0300
бизнес
россия
экономика
москва
краснодарский край
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868072025.jpg?1772772400
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Чаще всего россияне за последние 12 месяцев открывали спа-салоны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также в Московской области, Краснодарском крае и Башкирии, подсчитали для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус". "В отрасли спа, бань и массажных салонов лидирует Москва - с марта 2025 года до марта 2026 года там появилось 592 новые компании. На втором месте Московская область с 433 новыми игроками. На третьем – Санкт-Петербург, где прибавилось 217 участников", - говорится в исследовании. На четвертом месте по числу регистраций расположился Краснодарский край, где открылось 190 компаний, а топ-5 замкнула Башкирия - 185 новых предприятий. Недалеко от них ушла и Ростовская область (173), вслед за ней расположились Свердловская область (131), Республика Татарстан (129), Новосибирская (114) и Челябинская области (106). Как объяснили аналитики, лидерство Москвы связано с тем, что жители столицы предъявляют высокий спрос на услуги и наиболее платежеспособны. "Тренд подхватывают и другие регионы – Краснодарский край со стабильно высоким туристическим потом и Башкортостан, набирающий популярность в сфере внутреннего туризма", - отметили аналитики. Если же анализировать динамику по всей России, то с марта 2025 года по март текущего года число компаний в отрасли спа, бань и массажных салонов увеличилось на 10,4% - до 22 015 компаний. При этом количество регистраций превысило число ликвидаций - 4755 против 2689. Больше всего ликвидаций в отрасли наблюдается в тех же регионах, которые лидируют по количеству регистраций. Так, в Москве закрылось 312 компаний, в Московской области - 219, в Краснодарском крае - 115, в Санкт-Петербурге - 115, в Башкирию -109.
москва
краснодарский край
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, краснодарский край, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Краснодарский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
07:46 06.03.2026
 
Названы регионы, где чаще всего открывали спа-салоны

"Контур.Фокус": россияне чаще всего открывали спа-салоны в Московской области

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Чаще всего россияне за последние 12 месяцев открывали спа-салоны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также в Московской области, Краснодарском крае и Башкирии, подсчитали для РИА Новости аналитики проекта "Контур.Фокус".
"В отрасли спа, бань и массажных салонов лидирует Москва - с марта 2025 года до марта 2026 года там появилось 592 новые компании. На втором месте Московская область с 433 новыми игроками. На третьем – Санкт-Петербург, где прибавилось 217 участников", - говорится в исследовании.
На четвертом месте по числу регистраций расположился Краснодарский край, где открылось 190 компаний, а топ-5 замкнула Башкирия - 185 новых предприятий.
Недалеко от них ушла и Ростовская область (173), вслед за ней расположились Свердловская область (131), Республика Татарстан (129), Новосибирская (114) и Челябинская области (106).
Как объяснили аналитики, лидерство Москвы связано с тем, что жители столицы предъявляют высокий спрос на услуги и наиболее платежеспособны.
"Тренд подхватывают и другие регионы – Краснодарский край со стабильно высоким туристическим потом и Башкортостан, набирающий популярность в сфере внутреннего туризма", - отметили аналитики.
Если же анализировать динамику по всей России, то с марта 2025 года по март текущего года число компаний в отрасли спа, бань и массажных салонов увеличилось на 10,4% - до 22 015 компаний.
При этом количество регистраций превысило число ликвидаций - 4755 против 2689.
Больше всего ликвидаций в отрасли наблюдается в тех же регионах, которые лидируют по количеству регистраций. Так, в Москве закрылось 312 компаний, в Московской области - 219, в Краснодарском крае - 115, в Санкт-Петербурге - 115, в Башкирию -109.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАКраснодарский крайСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала