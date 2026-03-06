https://1prime.ru/20260306/rfp-868070927.html
В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане
В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане - 06.03.2026, ПРАЙМ
В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане
Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T05:54+0300
2026-03-06T05:54+0300
2026-03-06T05:54+0300
энергетика
экономика
россия
запад
рф
сша
кирилл дмитриев
скотт бессент
дональд трамп
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868070927.jpg?1772765692
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Пекин рассматривает возможность включения в повестку переговоров вопрос о сокращении закупок Китаем нефти из РФ.
"Время выбрано неудачно. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось и имеет обратный эффект", - написал Дмитриев в соцсети Х.
По его мнению, страны, которые сотрудничали с Россией в энергетической сфере, сделали мудрый стратегический выбор.
"Они лучше всего преодолеют энергетический шок и будут лучше подготовлены к будущему", - добавил спецпредставитель.
запад
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, рф, сша, кирилл дмитриев, скотт бессент, дональд трамп, рфпи
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, США, Кирилл Дмитриев, Скотт Бессент, Дональд Трамп, РФПИ
В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане
Глава РФПИ Дмитриев: давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Пекин рассматривает возможность включения в повестку переговоров вопрос о сокращении закупок Китаем нефти из РФ.
"Время выбрано неудачно. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось и имеет обратный эффект", - написал Дмитриев в соцсети Х.
По его мнению, страны, которые сотрудничали с Россией в энергетической сфере, сделали мудрый стратегический выбор.
"Они лучше всего преодолеют энергетический шок и будут лучше подготовлены к будущему", - добавил спецпредставитель.