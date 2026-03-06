https://1prime.ru/20260306/rfp-868070927.html

В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане

В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане - 06.03.2026, ПРАЙМ

В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане

Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T05:54+0300

2026-03-06T05:54+0300

2026-03-06T05:54+0300

энергетика

экономика

россия

запад

рф

сша

кирилл дмитриев

скотт бессент

дональд трамп

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868070927.jpg?1772765692

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Пекин рассматривает возможность включения в повестку переговоров вопрос о сокращении закупок Китаем нефти из РФ. "Время выбрано неудачно. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось и имеет обратный эффект", - написал Дмитриев в соцсети Х. По его мнению, страны, которые сотрудничали с Россией в энергетической сфере, сделали мудрый стратегический выбор. "Они лучше всего преодолеют энергетический шок и будут лучше подготовлены к будущему", - добавил спецпредставитель.

запад

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, рф, сша, кирилл дмитриев, скотт бессент, дональд трамп, рфпи