В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане - 06.03.2026, ПРАЙМ
В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане
2026-03-06T05:54+0300
2026-03-06T05:54+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Пекин рассматривает возможность включения в повестку переговоров вопрос о сокращении закупок Китаем нефти из РФ. "Время выбрано неудачно. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось и имеет обратный эффект", - написал Дмитриев в соцсети Х. По его мнению, страны, которые сотрудничали с Россией в энергетической сфере, сделали мудрый стратегический выбор. "Они лучше всего преодолеют энергетический шок и будут лучше подготовлены к будущему", - добавил спецпредставитель.
05:54 06.03.2026
 
В РФПИ оценили влияние Запада на Россию в энергетическом плане

Глава РФПИ Дмитриев: давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Пекин рассматривает возможность включения в повестку переговоров вопрос о сокращении закупок Китаем нефти из РФ.
"Время выбрано неудачно. Давление Запада на Россию в энергетическом плане провалилось и имеет обратный эффект", - написал Дмитриев в соцсети Х.
По его мнению, страны, которые сотрудничали с Россией в энергетической сфере, сделали мудрый стратегический выбор.
"Они лучше всего преодолеют энергетический шок и будут лучше подготовлены к будущему", - добавил спецпредставитель.
 
