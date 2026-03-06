Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за два месяца выросло производство водки - 06.03.2026
В России за два месяца выросло производство водки
В России за два месяца выросло производство водки - 06.03.2026, ПРАЙМ
В России за два месяца выросло производство водки
Производство водки в России за первые два месяца года выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 7,749 миллиона декалитров, а... | 06.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Производство водки в России за первые два месяца года выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 7,749 миллиона декалитров, а выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ) увеличился на 4,2%, до 2,231 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. При этом производство ликерных вин снизилось за указанный период на 39,6%, до 123,9 тысячи декалитров. А выпуск алкогольной плодовой продукции упал почти на 60% и составил 96,8 тысячи декалитров. Также виноградных вин было произведено на 14,2% меньше - 4,376 миллиона декалитров. Выпуск игристых вин снизился на 21,6%, до 1,896 миллиона декалитров. Производство коньяка уменьшилось на 20,5% и составило 751,2 тысячи декалитров. Выпуск слабоалкогольной продукции упал на 38%, до 131 тысячи декалитров. Всего алкогольных напитков крепостью свыше 9% произвели на 0,5% меньше - 11,718 миллиона декалитров. Общий объем выпуска алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь-февраль снизился на 8,2% и составил 18,35 миллиона декалитров.
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
08:17 06.03.2026
 
В России за два месяца выросло производство водки

Производство водки в России за два месяца выросло на 1,5 процента

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Производство водки в России за первые два месяца года выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило 7,749 миллиона декалитров, а выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ) увеличился на 4,2%, до 2,231 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
При этом производство ликерных вин снизилось за указанный период на 39,6%, до 123,9 тысячи декалитров. А выпуск алкогольной плодовой продукции упал почти на 60% и составил 96,8 тысячи декалитров.
Также виноградных вин было произведено на 14,2% меньше - 4,376 миллиона декалитров. Выпуск игристых вин снизился на 21,6%, до 1,896 миллиона декалитров.
Производство коньяка уменьшилось на 20,5% и составило 751,2 тысячи декалитров. Выпуск слабоалкогольной продукции упал на 38%, до 131 тысячи декалитров. Всего алкогольных напитков крепостью свыше 9% произвели на 0,5% меньше - 11,718 миллиона декалитров.
Общий объем выпуска алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь-февраль снизился на 8,2% и составил 18,35 миллиона декалитров.
