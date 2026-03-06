РКН прокомментировал размещение рекламы в Telegram

https://1prime.ru/20260306/roskomnadzor--868078202.html

2026-03-06T11:56+0300

технологии

россия

роскомнадзор

telegram

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о рекламе в Telegram исчерпывающий: ее размещение содержит признаки нарушения рекламного законодательства, прокомментировали РИА Новости в Роскомнадзоре. Накануне в ФАС РИА Новости заявили, что размещение рекламы в Telegram, а также в соцсетях и на площадках, работа которых ограничена Роскомнадзором, содержит признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Там отметили, что в настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования. "Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС", - заявили в Роскомнадзоре. После 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской, террористической, или интернет-ресурсах, доступ к которым в России ограничен. За это может быть назначен штраф. Соответствующие поправки к закону "О рекламе" вступили в силу.

технологии, россия, роскомнадзор, telegram