РКН прокомментировал размещение рекламы в Telegram

2026-03-06T11:56+0300
2026-03-06T11:56+0300
технологии
россия
роскомнадзор
telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о рекламе в Telegram исчерпывающий: ее размещение содержит признаки нарушения рекламного законодательства, прокомментировали РИА Новости в Роскомнадзоре. Накануне в ФАС РИА Новости заявили, что размещение рекламы в Telegram, а также в соцсетях и на площадках, работа которых ограничена Роскомнадзором, содержит признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Там отметили, что в настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования. "Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС", - заявили в Роскомнадзоре. После 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской, террористической, или интернет-ресурсах, доступ к которым в России ограничен. За это может быть назначен штраф. Соответствующие поправки к закону "О рекламе" вступили в силу.
технологии, россия, роскомнадзор, telegram
Технологии, РОССИЯ, Роскомнадзор, Telegram
11:56 06.03.2026
 
Логотип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о рекламе в Telegram исчерпывающий: ее размещение содержит признаки нарушения рекламного законодательства, прокомментировали РИА Новости в Роскомнадзоре.
Накануне в ФАС РИА Новости заявили, что размещение рекламы в Telegram, а также в соцсетях и на площадках, работа которых ограничена Роскомнадзором, содержит признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Там отметили, что в настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования.
"Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС", - заявили в Роскомнадзоре.
После 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской, террористической, или интернет-ресурсах, доступ к которым в России ограничен. За это может быть назначен штраф. Соответствующие поправки к закону "О рекламе" вступили в силу.
Telegram и Facebook* сравнялись по числу случаев финансового мошенничества
27 февраля, 15:43
Telegram и Facebook* сравнялись по числу случаев финансового мошенничества
27 февраля, 15:43
 
