Новые даты визита премьера Пакистана в Россию не обсуждались - 06.03.2026
Новые даты визита премьера Пакистана в Россию не обсуждались
2026-03-06T00:34+0300
2026-03-06T00:34+0300
россия
экономика
мировая экономика
пакистан
рф
исламабад
владимир путин
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Новые даты визита премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Россию не обсуждались, но подразумевается, что он состоится в 2026 году, сообщили в посольстве РФ в Исламабаде. Ранее канцелярия премьер-министра сообщила, что премьер Пакистана принял решение отложить свой запланированный визит в Россию ввиду сложившейся региональной и внутриполитической ситуации. Шариф планировал поездку в РФ с 3 по 5 марта, сообщалось, что он, в частности, должен был провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Исходим из того, что он пройдет в ближайшем будущем во взаимно приемлемые сроки. Речь идет только о переносе визита. Конкретные даты не обсуждались, но подразумевается, что в 2026 году", - сказали газете "Известия" в посольстве.
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Новые даты визита премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Россию не обсуждались, но подразумевается, что он состоится в 2026 году, сообщили в посольстве РФ в Исламабаде.
Ранее канцелярия премьер-министра сообщила, что премьер Пакистана принял решение отложить свой запланированный визит в Россию ввиду сложившейся региональной и внутриполитической ситуации. Шариф планировал поездку в РФ с 3 по 5 марта, сообщалось, что он, в частности, должен был провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Исходим из того, что он пройдет в ближайшем будущем во взаимно приемлемые сроки. Речь идет только о переносе визита. Конкретные даты не обсуждались, но подразумевается, что в 2026 году", - сказали газете "Известия" в посольстве.
 
