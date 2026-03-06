https://1prime.ru/20260306/rossija-868066678.html

Новые даты визита премьера Пакистана в Россию не обсуждались

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Новые даты визита премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Россию не обсуждались, но подразумевается, что он состоится в 2026 году, сообщили в посольстве РФ в Исламабаде. Ранее канцелярия премьер-министра сообщила, что премьер Пакистана принял решение отложить свой запланированный визит в Россию ввиду сложившейся региональной и внутриполитической ситуации. Шариф планировал поездку в РФ с 3 по 5 марта, сообщалось, что он, в частности, должен был провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Исходим из того, что он пройдет в ближайшем будущем во взаимно приемлемые сроки. Речь идет только о переносе визита. Конкретные даты не обсуждались, но подразумевается, что в 2026 году", - сказали газете "Известия" в посольстве.

