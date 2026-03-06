https://1prime.ru/20260306/rossija-868066678.html
Новые даты визита премьера Пакистана в Россию не обсуждались
Новые даты визита премьера Пакистана в Россию не обсуждались - 06.03.2026, ПРАЙМ
Новые даты визита премьера Пакистана в Россию не обсуждались
Новые даты визита премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Россию не обсуждались, но подразумевается, что он состоится в 2026 году, сообщили в посольстве РФ... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T00:34+0300
2026-03-06T00:34+0300
2026-03-06T00:34+0300
россия
экономика
мировая экономика
пакистан
рф
исламабад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868066678.jpg?1772746474
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Новые даты визита премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Россию не обсуждались, но подразумевается, что он состоится в 2026 году, сообщили в посольстве РФ в Исламабаде.
Ранее канцелярия премьер-министра сообщила, что премьер Пакистана принял решение отложить свой запланированный визит в Россию ввиду сложившейся региональной и внутриполитической ситуации. Шариф планировал поездку в РФ с 3 по 5 марта, сообщалось, что он, в частности, должен был провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Исходим из того, что он пройдет в ближайшем будущем во взаимно приемлемые сроки. Речь идет только о переносе визита. Конкретные даты не обсуждались, но подразумевается, что в 2026 году", - сказали газете "Известия" в посольстве.
пакистан
рф
исламабад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, пакистан, рф, исламабад, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ПАКИСТАН, РФ, Исламабад, Владимир Путин
Новые даты визита премьера Пакистана в Россию не обсуждались
Посольство: новые даты визита премьера Пакистана Шарифа в Россию не обсуждались
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Новые даты визита премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Россию не обсуждались, но подразумевается, что он состоится в 2026 году, сообщили в посольстве РФ в Исламабаде.
Ранее канцелярия премьер-министра сообщила, что премьер Пакистана принял решение отложить свой запланированный визит в Россию ввиду сложившейся региональной и внутриполитической ситуации. Шариф планировал поездку в РФ с 3 по 5 марта, сообщалось, что он, в частности, должен был провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Исходим из того, что он пройдет в ближайшем будущем во взаимно приемлемые сроки. Речь идет только о переносе визита. Конкретные даты не обсуждались, но подразумевается, что в 2026 году", - сказали газете "Известия" в посольстве.