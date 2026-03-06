Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне отметят Международный женский день в кино, музеях и на выставках
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россияне проведут Международный женский день в кино, музеях и на выставках - покупки билетов в преддверии праздника выросли на треть; а в подарок женщины получат цветы, украшения, косметику и гаджеты, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС Банка". "Из развлечений на 8 марта большой популярностью пользуются походы в кино - количество транзакций здесь на 34% больше, чем в среднем в феврале. Средний чек за год вырос на 35%, до 1420 рублей", - выяснили аналитики, сравнив траты россиян по картам в первую неделю марта со средними показателями февраля. На втором месте по популярности расположились музеи и выставки: билеты на них покупали на треть чаще. Средний чек при этом составил 2520 рублей (+11% к прошлому году). "В топ 5 развлечений также входят концерты, боулинг и театры - рост транзакций на 27%, 24% и 21% соответственно. Средние чеки везде выросли: на 23% - до 2240 рублей, на 12% - до 2360 рублей и на 32% - до 5550 рублей соответственно", - добавили аналитики. Что касается подарков, то традиционно это будут цветы: число транзакций в цветочных магазинах в первую неделю марта выросло практически в четыре раза по сравнению со средними показателями февраля. "Ювелирные изделия - один из самых желанных подарков для многих женщин, их продажи в предпраздничные дни увеличиваются в 2,2 раза... В тройке лидеров по росту транзакций в преддверии праздника - магазины косметики, здесь рост составляет 57%", - сообщили также аналитики. Кроме того, перед праздником россияне стали на 32% чаще, чем в феврале, покупать электронику. "Также перед 8 марта наблюдается существенный рост покупок на маркетплейсах. Количество транзакций увеличивается на 28% – здесь можно купить подарок на любой вкус и бюджет", - отметили авторы исследования. Самыми дорогими подарками будут украшения и техника. Средний чек на покупку украшений вырос на 11% в годовом выражении - до 14 400 рублей, а гаджетов - на 8%, до 9230 рублей. Аналитики отмечают, что чаще в подарок покупают гаджеты для красоты и релаксации, массажеры и аппараты для ухода за лицом и телом. Следом по стоимости расположились косметика - 2570 рублей (+32%), букеты цветов - 2550 рублей (+11%), а также подарки, купленные на маркетплейсах – при этом здесь средний чек в марте 2026 года стал меньше на 12% и составляет 1970 рублей.
бизнес, мтс
Бизнес, МТС
02:17 06.03.2026
 
Россияне отметят Международный женский день в кино, музеях и на выставках

"МТС Банк": россияне проведут Международный женский день в кино, музеях и на выставках

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россияне проведут Международный женский день в кино, музеях и на выставках - покупки билетов в преддверии праздника выросли на треть; а в подарок женщины получат цветы, украшения, косметику и гаджеты, подсчитали для РИА Новости аналитики "МТС Банка".
"Из развлечений на 8 марта большой популярностью пользуются походы в кино - количество транзакций здесь на 34% больше, чем в среднем в феврале. Средний чек за год вырос на 35%, до 1420 рублей", - выяснили аналитики, сравнив траты россиян по картам в первую неделю марта со средними показателями февраля.
На втором месте по популярности расположились музеи и выставки: билеты на них покупали на треть чаще. Средний чек при этом составил 2520 рублей (+11% к прошлому году). "В топ 5 развлечений также входят концерты, боулинг и театры - рост транзакций на 27%, 24% и 21% соответственно. Средние чеки везде выросли: на 23% - до 2240 рублей, на 12% - до 2360 рублей и на 32% - до 5550 рублей соответственно", - добавили аналитики.
Что касается подарков, то традиционно это будут цветы: число транзакций в цветочных магазинах в первую неделю марта выросло практически в четыре раза по сравнению со средними показателями февраля.
"Ювелирные изделия - один из самых желанных подарков для многих женщин, их продажи в предпраздничные дни увеличиваются в 2,2 раза... В тройке лидеров по росту транзакций в преддверии праздника - магазины косметики, здесь рост составляет 57%", - сообщили также аналитики.
Кроме того, перед праздником россияне стали на 32% чаще, чем в феврале, покупать электронику. "Также перед 8 марта наблюдается существенный рост покупок на маркетплейсах. Количество транзакций увеличивается на 28% – здесь можно купить подарок на любой вкус и бюджет", - отметили авторы исследования.
Самыми дорогими подарками будут украшения и техника. Средний чек на покупку украшений вырос на 11% в годовом выражении - до 14 400 рублей, а гаджетов - на 8%, до 9230 рублей. Аналитики отмечают, что чаще в подарок покупают гаджеты для красоты и релаксации, массажеры и аппараты для ухода за лицом и телом.
Следом по стоимости расположились косметика - 2570 рублей (+32%), букеты цветов - 2550 рублей (+11%), а также подарки, купленные на маркетплейсах – при этом здесь средний чек в марте 2026 года стал меньше на 12% и составляет 1970 рублей.
 
Заголовок открываемого материала