Россияне в январе-феврале нарастили покупки одежды для животных

2026-03-06T07:16+0300

бизнес

россия

общество

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россияне в январе-феврале в категории товаров для животных сильнее всего нарастили покупки одежды - на 15%, а также уходовых средств и игрушек - на 9%, при этом самыми дорогими покупками оказались мебель и одежда, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД". По данным компании, средний чек на покупки в зоомагазинах в России в первые два месяца этого года составил 3306 рублей - на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число покупок увеличилось на 4%. Сильнее всего выросло число покупок одежды для питомцев - на 15%, а средний чек составил 4518 рублей (+12%). По 9% прибавили покупки игрушек для питомцев, а также шампуней и уходовых средств. "Игрушки для домашних питомцев - средний чек 565 рублей, на 3% выше, чем в прошлом году... Шампуни и уходовые средства для питомцев - средний чек 1203 рубля, на 5% выше, чем в прошлом году", - добавили аналитики. Самой дорогой категорией зоотоваров оказались мебель и игровые комплексы – средний чек за год вырос на 6% до 6896 рублей. При этом число покупок сократилось на 5%. Еще на 4% чаще стали покупать корма, и на 2% - ошейники, шлейки и поводки. Корма в среднем покупали на 893 рубля (+7%), а аксессуары - на 589 рубля (+3%). "В товарах для животных превалирует корм для кошек и собак, рыб, птиц. Основные драйверы роста в категории сместились в онлайн-сегмент, где сохраняется положительная динамика по всем ключевым показателям", - отметили эксперты компании. Они добавили, что многие игроки рынка для поддержания продаж акцентировали внимание на развитии цифровых каналов, так как потребители уже привыкли при выборе и покупке товаров использовать одновременно маркетплейсы, профильные онлайн-ресурсы и розницу. "В онлайне растет и активность отечественных производителей, представленных преимущественно в сегменте кормов", - заключили аналитики.

2026

