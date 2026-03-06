https://1prime.ru/20260306/rossiya--868085341.html

Россия сократила долю золотых резервов впервые с июня

Россия сократила долю золотых резервов впервые с июня - 06.03.2026, ПРАЙМ

Россия сократила долю золотых резервов впервые с июня

Доля золотых резервов России снизилась впервые с июня 2025 года - до 47,5% (384 миллиарда долларов), следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T16:26+0300

2026-03-06T16:26+0300

2026-03-06T16:26+0300

экономика

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Доля золотых резервов России снизилась впервые с июня 2025 года - до 47,5% (384 миллиарда долларов), следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 марта снизились до 809,3 миллиарда долларов с 833,6 миллиарда на 1 февраля. Вложения России в золото в феврале уменьшились на 4,6% и составили 384,03 миллиарда долларов. Доля золота в российских активах в результате снизилась до 47,5% с 48,3% месяцем ранее, что было максимумом с января 1995 года. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

https://1prime.ru/20260306/dragmetally-867976302.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки