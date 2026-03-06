Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили с новым планом в отношении России из-за Ирана - 06.03.2026
На Западе выступили с новым планом в отношении России из-за Ирана
На Западе выступили с новым планом в отношении России из-за Ирана - 06.03.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с новым планом в отношении России из-за Ирана
Евросоюз должен снять санкции с Москвы на поставку энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет UnHerd. | 06.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Евросоюз должен снять санкции с Москвы на поставку энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет UnHerd."Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента", — говорится в публикации.Владимир Путин в среду заявил, что Россия может прекратить поставки сырья на европейские рынки уже сейчас.Энергокризис в ЕвропеВ конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
На Западе выступили с новым планом в отношении России из-за Ирана

UnHerd: Евросоюз должен снять с России санкции из-за войны в Иране

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Евросоюз должен снять санкции с Москвы на поставку энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет UnHerd.
"Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента", — говорится в публикации.
Владимир Путин в среду заявил, что Россия может прекратить поставки сырья на европейские рынки уже сейчас.

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
