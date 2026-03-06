https://1prime.ru/20260306/rossiya-868096704.html

"Россия вынуждена начать". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии

"Россия вынуждена начать". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии - 06.03.2026, ПРАЙМ

"Россия вынуждена начать". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии

Возможное размещение ядерного оружия в Финляндии приведет к военному столкновению с Россией, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T23:02+0300

2026-03-06T23:02+0300

2026-03-06T23:02+0300

финляндия

хельсинки

франция

эммануэль макрон

сергей лавров

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Возможное размещение ядерного оружия в Финляндии приведет к военному столкновению с Россией, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Некоторые неправильно поняли пятую статью НАТО и считают, что могут просто взять и разместить ядерное оружие на территории своей страны. Россия будет вынуждена начать военную операцию против Финляндии, если наше правительство в какой-то момент разместит чье-либо ядерное оружие в стране", — отметил он.По словам политика, раскручивание ядерной риторики напрямую угрожает безопасности Хельсинки.Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.В последнее время страны Старого Света ужесточили риторику по ядерному вопросу. Так, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины Париж увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди последних, как утверждается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.

https://1prime.ru/20260306/zelenskiy-868096107.html

https://1prime.ru/20260306/zelenskiy-868089438.html

финляндия

хельсинки

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, хельсинки, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, мид рф