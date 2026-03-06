https://1prime.ru/20260306/rosstat-868092410.html

Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов

Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов

сельское хозяйство

россия

росстат

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Урожай зерновых и зернобобовых культур в России по итогам прошлого года составил 141,2 миллиона тонн, что на 12,1% больше, чем в 2024 году, следует из материалов Росстата. Кроме того, в прошлом году на 8,4% вырос урожай сахарной свеклы - до 48,9 миллиона тонн. Семян подсолнечника собрано на 3,5% больше - 17,5 миллиона тонн. Урожай картофеля по итогам года увеличился на 9,5%, до 19,5 миллиона тонн. Овощей собрано примерно на 1,4% больше - 14,1 миллиона тонн.

