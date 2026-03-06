Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов - 06.03.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов
сельское хозяйство
россия
росстат
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Урожай зерновых и зернобобовых культур в России по итогам прошлого года составил 141,2 миллиона тонн, что на 12,1% больше, чем в 2024 году, следует из материалов Росстата. Кроме того, в прошлом году на 8,4% вырос урожай сахарной свеклы - до 48,9 миллиона тонн. Семян подсолнечника собрано на 3,5% больше - 17,5 миллиона тонн. Урожай картофеля по итогам года увеличился на 9,5%, до 19,5 миллиона тонн. Овощей собрано примерно на 1,4% больше - 14,1 миллиона тонн.
2026
сельское хозяйство, россия, росстат
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Росстат
19:55 06.03.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Урожай зерновых и зернобобовых культур в России по итогам прошлого года составил 141,2 миллиона тонн, что на 12,1% больше, чем в 2024 году, следует из материалов Росстата.
Кроме того, в прошлом году на 8,4% вырос урожай сахарной свеклы - до 48,9 миллиона тонн. Семян подсолнечника собрано на 3,5% больше - 17,5 миллиона тонн.
Урожай картофеля по итогам года увеличился на 9,5%, до 19,5 миллиона тонн. Овощей собрано примерно на 1,4% больше - 14,1 миллиона тонн.
Уборка урожая - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна
12 февраля, 18:15
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРосстат
 
 
