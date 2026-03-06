https://1prime.ru/20260306/rosstat-868092410.html
Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов
Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов - 06.03.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов
Урожай зерновых и зернобобовых культур в России по итогам прошлого года составил 141,2 миллиона тонн, что на 12,1% больше, чем в 2024 году, следует из... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T19:55+0300
2026-03-06T19:55+0300
2026-03-06T19:55+0300
сельское хозяйство
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860933450_0:146:3029:1849_1920x0_80_0_0_a16e417ad1c596d86bc01954a4f01dc7.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Урожай зерновых и зернобобовых культур в России по итогам прошлого года составил 141,2 миллиона тонн, что на 12,1% больше, чем в 2024 году, следует из материалов Росстата. Кроме того, в прошлом году на 8,4% вырос урожай сахарной свеклы - до 48,9 миллиона тонн. Семян подсолнечника собрано на 3,5% больше - 17,5 миллиона тонн. Урожай картофеля по итогам года увеличился на 9,5%, до 19,5 миллиона тонн. Овощей собрано примерно на 1,4% больше - 14,1 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20260212/conab-867424867.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860933450_184:0:2843:1994_1920x0_80_0_0_93ff67158528d42dbd32d52dc8bdf54a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, росстат
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Росстат
Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов
Росстат: урожай зерна в РФ составил 141,2 миллиона тонн по итогам 2025 года
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Урожай зерновых и зернобобовых культур в России по итогам прошлого года составил 141,2 миллиона тонн, что на 12,1% больше, чем в 2024 году, следует из материалов Росстата.
Кроме того, в прошлом году на 8,4% вырос урожай сахарной свеклы - до 48,9 миллиона тонн. Семян подсолнечника собрано на 3,5% больше - 17,5 миллиона тонн.
Урожай картофеля по итогам года увеличился на 9,5%, до 19,5 миллиона тонн. Овощей собрано примерно на 1,4% больше - 14,1 миллиона тонн.
В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна