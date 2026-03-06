Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат рассказал о снижении инвестиций в основной капитал - 06.03.2026
Росстат рассказал о снижении инвестиций в основной капитал
Росстат рассказал о снижении инвестиций в основной капитал - 06.03.2026, ПРАЙМ
Росстат рассказал о снижении инвестиций в основной капитал
Инвестиции в основной капитал в России в 2025 году снизились на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. | 06.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2025 году снизились на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. По данным ведомства, в прошлом году инвестиции в основной капитал в номинальном выражении составили 42,64 триллиона рублей. В четвертом квартале инвестиции снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Росстат в пятницу также опубликовал обновленные оценки динамики инвестиций поквартально: в первом квартале они выросли на 6,5% (ранее 8,7%), во втором - снизились на 1% (ранее рост на 1,5%), в третьем - на 4,3% (ранее 3,1%).
21:37 06.03.2026
 
Росстат рассказал о снижении инвестиций в основной капитал

Росстат: инвестиции в основной капитал в России в 2025 году снизились на 2,3%

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2025 году снизились на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.
По данным ведомства, в прошлом году инвестиции в основной капитал в номинальном выражении составили 42,64 триллиона рублей.
В четвертом квартале инвестиции снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Росстат в пятницу также опубликовал обновленные оценки динамики инвестиций поквартально: в первом квартале они выросли на 6,5% (ранее 8,7%), во втором - снизились на 1% (ранее рост на 1,5%), в третьем - на 4,3% (ранее 3,1%).
