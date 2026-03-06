https://1prime.ru/20260306/rosstat-868095076.html

Росстат рассказал о снижении инвестиций в основной капитал

Росстат рассказал о снижении инвестиций в основной капитал - 06.03.2026, ПРАЙМ

Росстат рассказал о снижении инвестиций в основной капитал

Инвестиции в основной капитал в России в 2025 году снизились на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T21:37+0300

2026-03-06T21:37+0300

2026-03-06T21:37+0300

бизнес

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860907643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa38af139f1f829b97aae7168550c94f.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2025 году снизились на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. По данным ведомства, в прошлом году инвестиции в основной капитал в номинальном выражении составили 42,64 триллиона рублей. В четвертом квартале инвестиции снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Росстат в пятницу также опубликовал обновленные оценки динамики инвестиций поквартально: в первом квартале они выросли на 6,5% (ранее 8,7%), во втором - снизились на 1% (ранее рост на 1,5%), в третьем - на 4,3% (ранее 3,1%).

https://1prime.ru/20260305/kompanii-868052475.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат