Рябков рассказал о диалоге России и США по экономическим вопросам

МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Россия и США в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают создание совместных фондов, диалог в этом формате носит доверительный характер, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что 23 января в Абу-Даби состоялась первая встреча специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, "в их новом статусе как руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам". Рябков также напомнил, что ранее создать такую группу предложили США, на что Россия согласилась. "Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается среди прочего возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов. Стороны исходят из того, что у нас, то есть у России и США, имеется огромный потенциал для сотрудничества в самых разных областях", - сказал Рябков.

