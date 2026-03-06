Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260306/ryabkov-868076616.html
Рябков рассказал о диалоге России и США по экономическим вопросам
Россия и США в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают создание совместных фондов, диалог в этом формате носит доверительный характер,... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T11:03+0300
2026-03-06T11:03+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
абу-даби
сергей рябков
кирилл дмитриев
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865957573_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_6033fbbb96e1b03df8f681f8f20876ab.jpg
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Россия и США в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают создание совместных фондов, диалог в этом формате носит доверительный характер, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что 23 января в Абу-Даби состоялась первая встреча специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, "в их новом статусе как руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам". Рябков также напомнил, что ранее создать такую группу предложили США, на что Россия согласилась. "Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается среди прочего возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов. Стороны исходят из того, что у нас, то есть у России и США, имеется огромный потенциал для сотрудничества в самых разных областях", - сказал Рябков.
россия, мировая экономика, сша, рф, абу-даби, сергей рябков, кирилл дмитриев, стив уиткофф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Абу-Даби, Сергей Рябков, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф
11:03 06.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСергей Рябков
06.03.2026
Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Россия и США в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают создание совместных фондов, диалог в этом формате носит доверительный характер, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что 23 января в Абу-Даби состоялась первая встреча специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, "в их новом статусе как руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам". Рябков также напомнил, что ранее создать такую группу предложили США, на что Россия согласилась.
"Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается среди прочего возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов. Стороны исходят из того, что у нас, то есть у России и США, имеется огромный потенциал для сотрудничества в самых разных областях", - сказал Рябков.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФАбу-ДабиСергей РябковКирилл ДмитриевСтив Уиткофф
 
 
