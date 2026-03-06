https://1prime.ru/20260306/rynok--868075766.html

Российский рынок акций слегка растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций слегка растет в начале основной торговой сессии - 06.03.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций слегка растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной сессии пятницы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T10:29+0300

2026-03-06T10:29+0300

2026-03-06T10:29+0300

экономика

рынок

торги

акции

индия

владимир чернов

мосбиржа

совкомфлот

двмп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной сессии пятницы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 0,31% относительно предыдущего закрытия - до 2 833,28 пункта. В лидерах роста - акции "Совкомфлота" (+2,75%), ДВМП (+1,27%), префы "Мечела" (+1,19%), обыкновенные акции "Юнипро" (+1,11%) и НМТП (+1,04%). В лидерах снижения - бумаги "М.Видео" (-1,02%), "Русснефти" (−0,56%), ТГК‑1 (−0,54%), "Россетей" (-0,52%) и банка "Санкт-Петербург" (-0,43%). "Сегодня рынок попробует расти как банками, так и нефтянкой. Нефть утром... торгуется около отметки 85 долларов за баррель, вчера этот уровень прокалывался, впервые с лета 2024 года", - рассказал Игорь Соколов из "Алор брокер". Однако он не исключает, что под закрытие дня по рынку прокатится легкая коррекция на фиксации спекулятивной прибыли перед непредсказуемыми выходными. "Индекс Мосбиржи в течение дня может попытаться вырасти в район 2850-2900 пунктов на фоне ожидания повышения выручки российских нефтяников от поставок сырья в Индию. Думаем, что именно акции нефтегазовых компаний сегодня окажутся в лидерах роста на Московской бирже и поддержат котировки бенчмарка, так как имеют большой вес в его расчете", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

https://1prime.ru/20260306/kurs--868075040.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, индия, владимир чернов, мосбиржа, совкомфлот, двмп