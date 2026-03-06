https://1prime.ru/20260306/shtraf-868068833.html

Автовладельцам грозит штраф за неправильную тонировку

Автовладельцам грозит штраф за неправильную тонировку

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Владельцам автомобилей может грозить административный штраф в 500 рублей за неправильную тонировку, сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров. "В соответствии с рос­сийским законодательством не​ допускается управление автомобилем с тонировкой ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, то есть окон дверей водителя и переднего пассажирского места. Нельзя эксплуатировать автомобиль, светопропускание стекол которого составляет менее 70%. В ином случае правонарушителю грозит административный штраф в 500 рублей", - сказал Зокиров. Он добавил, что тонировка остальных стёкол автомобиля не​ запрещена. С 9 января автовладельцев начали штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, в том числе временно ввезенных на территорию России.

