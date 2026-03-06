https://1prime.ru/20260306/slovakija-868071956.html

Словакия готова открыть небо для чартерных рейсов из России

Словакия готова открыть небо для чартерных рейсов из России - 06.03.2026, ПРАЙМ

Словакия готова открыть небо для чартерных рейсов из России

Словакия готова открыть небо для рейсов из РФ, в том числе чартерных, если Европейский союз снимет наложенные ограничения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T07:37+0300

2026-03-06T07:37+0300

2026-03-06T07:37+0300

бизнес

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868071956.jpg?1772771853

БРАТИСЛАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Словакия готова открыть небо для рейсов из РФ, в том числе чартерных, если Европейский союз снимет наложенные ограничения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полачикова. "Возможность использования воздушного пространства Словакии операторами воздушных судов, зарегистрированных в России, или воздушными судами, зарегистрированными в России, зависит от решения Европейского союза. Если эти ограничения будут отменены, то воздушное пространство Словакии будет доступно для таких рейсов. То же самое относится к ограничению рейсов, которые являются чартерными или оплачиваются субъектами из России", - сообщила Полачикова РИА Новости. В феврале 2022 года Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и частных самолетов из России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ес